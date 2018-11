Première voor Kasper van Kooten en band

Op 30 november 2018 speelt Kasper van Kooten in popcentrum Bibelot in Dordrecht het eerste concert van zijn guilty pleasure 80's tour. De entertainer wilde deze keer persé geen theater maar popzaal met staand publiek, zodat men kan dansen, meezingen en drinken tijdens de show. De bekende cabaretier (die ook drumde bij Acda & de Munnik) brengt hiermee twee uur lang live-muziek uit de jaren 80. Bijgestaan door zijn geweldige band en volledig in 80's kleding & decor trakteert hij je op de bekendste dansplaten. De concerten zijn altijd op vrijdag of zaterdag, de betere uitgaansavond uit voor singles, koppels & vriendengroepen tussen de 35-59 jaar. Een must voor mensen die houden van dansen, 80's en gezelligheid. De gemiddelde entree ligt rond de vijftien euro en daarmee onderscheidt Danspaleis Van Kooten zich van de uit de pan rijzende, huidige concertprijzen. Kasper zelf laat weten dat als de mogelijkheid er zou zijn hij de prijs nog in guldens zou geven, omdat het zo bij die tijd hoort. Ook zegt hij cassettebandjes en buttons weg te willen geven. Dus als je Musical Youth, Technotronic, Prince en Bowie vlak na elkaar wilt horen zingen en zien dansen; Van Kooten komt akelig dichtbij met zijn imitaties. Alles uitgevoerd met het grootste respect en bewondering voor het meest uiteenlopende muziekdecennium tot nu toe. Danspaleis Van Kooten is een show die je niet wilt missen tijdens de donkere maanden. Ze waren de afgelopen dagen ondermeer al te gast bij Gerard Ekdom op radio10, radio2 Muziekcafé en Tijd voor MAX (tv) Ze zullen na de première in Dordrecht o.a. ook naar Oss, Sittard, Middelburg, Breda, Gouda, Leeuwarden en Leiden reizen.