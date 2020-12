Nieuwe reeks colleges MuseumJeugdUniversiteit in Onderwijsmuseum

Nieuwsgierige kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen vanaf februari 2021 weer colleges volgens van de MuseumJeugdUniversiteit in meer dan twintig musea in heel Nederland. Oók in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Onder de titel ‘Duik in de wereld van de journalistiek’ vertellen journalisten daar alles over de wereld van het nieuws. De kaartverkoop voor deze bijzondere reeks is nu geopend op museumjeugduniversiteit.nl.



Waar gaan de colleges over?



Overal waar je kijkt is nieuws: op televisie, op radio, op internet en in kranten. Er is echt nieuws en er is 'fake news'. Maar hoe wordt het nieuws gemaakt? In deze nieuwe serie colleges van de MuseumJeugdUniversiteit in het Nationaal Onderwijsmuseum nemen we samen met experts een kijkje achter de schermen. Journalisten van radio, televisie, internet en krant nemen je mee in de bijzondere wereld van de journalistiek en leren je de kneepjes van het vak!



Echte journalisten



Aan deze reeks wordt meegewerkt door de journalisten Marcia Tap (RTV Rijnmond), Wim Berkelaar (VPRO), Marjolein Groenendijk (AD), Linda te Veldhuis (Jong078) en Lauren Verburgh (freelance). Het volledige overzicht van onderwerpen en data staat op www.onderwijsmuseum.nl. Daar kun je je ook inschrijven voor de colleges. Het eerste college is op zondag 28 februari.



De jongste universiteit van Nederland



Ieder voor- en najaar biedt het Nationaal Onderwijsmuseum in het kader van de MuseumJeugdUniversiteit een reeks van 4 of 5 colleges aan over een actueel onderwerp. De colleges worden verzorgd door echte wetenschappers, onderzoekers, vakspecialisten en experts. Aan het begin van de reeks krijgen de studenten van 8 tot en met 12 jaar hun eigen collegekaart en aan het eind het MuseumJeugdUniversiteit-diploma.