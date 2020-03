FaberExposize geeft gezicht aan de strijd tegen Corona

Het corona virus ontwricht de maatschappij en raakt iedereen. Er wordt veel van de samenleving gevraagd en de strijd moet gewonnen worden. Aanleiding voor FaberExposize/Faber Vlaggen om hier een gezicht aan te geven dat houvast en herkenbaarheid geeft in die strijd, en de saamhorigheid versterkt die nodig is om te overwinnen.



Het ontwerp #FIGHTTHEVIRUS is het resultaat: Een VUIST tegen het virus en een HART voor de medemens, voor de mensen die nu dag en nacht aan het knokken zijn. Niet alleen de zieken en de mensen die werken in de zorg maar ook de bedrijven die het hoofd boven water moeten zien te houden.



En welk product leent zich beter voor het bereiken van die saamhorigheid dan een vlag. Een vlag staat voor samen, voor groepsgevoel. Maar ook voor vastberadenheid en trots. Zoals een van de eerste gebruikers treffend zei: ‘Applaudisseren voor iedereen die werkt in de zorg of supermarkt ebt toch langzaam weg.'



Om de herkenning en zichtbaarheid maximaal te maken is het sterke ontwerp ook toegepast op andere materialen. Daarmee is ook een assortiment aan functionele anti-corona signs beschikbaar voor de winkels en publieke plekken zoals vloerstickers om de 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen markeren, en toonbank-displays om de RIVM regels nog eens te communiceren. Al deze items zijn te bestellen via: www.fabervlaggen.nl of via telefoonnummer 088-4801100



Van elk verkocht item gaat een deel van de opbrengst naar het Covid-19 Solidarity Respons Fund van de World Health Organization en zo steunen wij daarmee het onderzoek naar een vaccin tegen dit virus.



“Laten we de straten oranje kleuren met vlaggen net als bij een EK Voetbal of de Olympische Spelen en het logo #FightTheVirus als uiting van samenhorigheid gebruiken in de strijd tegen Coronavirus “

