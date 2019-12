Nijhof-Wassink neemt Ecotrans over

Ecotrans uit Vorden en het transportbedrijf Nijhof-Wassink hebben het voornemen om samen verder te gaan. Alle activiteiten, vestigingen en medewerkers van Ecotrans worden binnenkort onderdeel van de Nijhof-Wassink Groep. De voorgenomen overname is onder andere onder het voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).



“Nijhof-Wassink en Ecotrans zijn beide specialist in transport van veevoeders en additieven voor de veevoederindustrie. We werken in een concurrerende markt waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit van transport zeer belangrijk is. Nijhof-Wassink heeft een goede positie in deze markt. Met de overname van Ecotrans kunnen we de markt nog beter bedienen. We investeren volop in nieuwe technologieën en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze chauffeurs en planners in een goede, prettige en veilige omgeving kunnen werken. Dit is voor ons basisvoorwaarde nummer één om de beste partner voor onze klanten te kunnen zijn. Door de samenvoeging van de beide bedrijven kunnen we onze klanten interessante synergie mogelijkheden bieden. Zo breiden we het aantal vakspecialisten in ons bedrijf flink uit. Nieuwe collega’s die de taal van onze klanten en de eindklant reeds spreken. Het DNA en de focus van Ecotrans op kwaliteit sluit naadloos aan op het DNA van ons bedrijf. Met ruim 200 nieuwe collega’s en een aanvulling van 110 vrachtwagencombinaties kunnen we nog meer flexibiliteit aan onze klanten leveren. Nijhof-Wassink is met 1.300 medewerkers in 5 thuislanden specialist in het vervoeren van bulkgoederen voor de chemische en veevoederindustrie”, aldus Erik Schiphorst, CEO Nijhof-Wassink Groep.



“Vanuit de divisie Feed Logistics bevoorraden we wekelijks 5.000 boerenbedrijven in heel Europa. Met de overname van Ecotrans verzorgen we naast het bulktransport nu ook distributie van zak- en stukgoed naar de eindklant. Met dit totaalconcept kunnen we onze klanten nog meer ontzorgen”, vult Martin Schoemaker, Managing Director Feed Logistics Nijhof-Wassink aan.



“Bij Ecotrans hebben we naar de huidige marktomstandigheden en de verschillende scenario’s gekeken om ook in de toekomst een gezond bedrijf te blijven. Een overname behoorde tot één van de mogelijkheden waarbij toekomst, zekerheid en aandacht voor de medewerkers van doorslaggevend belang zijn. In de gesprekken met Nijhof-Wassink ontstond een bijzondere klik en goed gevoel. Ondanks dat het een bedrijf is met 1.300 medewerkers is het een hecht familiebedrijf met een sterke focus op haar mensen. In deze nieuwe opzet worden wij onderdeel van de Nijhof-Wassink Groep, onder de naam Ecotrans. De komende tijd zullen we vooral gebruiken om al onze mensen goed te informeren over de nieuwe situatie en gaan we ervoor zorgen dat iedereen zich snel in de Nijhof-Wassink organisatie thuis voelt. Ikzelf zal na de overdrachtsperiode uit het bedrijf stappen, maar voor de rest verandert er weinig. Het bedrijf en locaties blijven bestaan en ook de naam Ecotrans blijft op de vrachtwagencombinaties staan” geeft Roel den Hollander, Algemeen Directeur en eigenaar van Ecotrans aan.