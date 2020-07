Drie lifehacks voor koud bier

Het wordt zomers en het kwik stijgt flink. Dat wordt genieten. Als je tenminste op tijd je bier koud hebt gezet. Vergeten? Bierista.nl heeft drie handige tips voor je, zodat je bier snel op temperatuur is.



In de Bierista Biercommunity zit veel bierkennis. Op de vraag hoe deze bierkenners hun bier op tropische dagen snel op de juiste temperatuur krijgen, sprongen drie zeer praktische lifehacks erboven uit.



Zout



De eerste methode is van scheikundige aard en wordt door veel Bierista’s gebruikt. Je hebt er slechts wat water, ijsblokjes en zout voor nodig. Vul een emmer, teiltje of de wasbak met koud water. Gooi er wat ijsblokjes bij en flink wat zout. Zorg door te roeren dat het zout zich kan oplossen. Leg je flesjes bier nu in het water en roer nog eens. Je bier is koud in 100 tellen!



Toiletpapier



Methode twee is zo mogelijk nog simpeler. Wikkel een fles bier in een krant. Dompel het bier onder in de water en leg het op een koude, liefst wat winderige plek. Heb je een vriezer tot je beschikking? Dan wordt het snel koelen nog simpeler. Wikkel je flesje in toiletpapier, maak het goed nat en leg het in de vriezer. Lang wachten op koud bier is voor dummies …



IJsvorming in seconden



Tot slot de derde methode voor iedereen die binnen vijftien seconden willen genieten van ijskoud bier. Neem een flesje perslucht. Je hebt vast zo’n flesje thuis, waarmee je je toetsenbord kunt schoonblazen. Hou het flesje op kop en spuit de lucht tegen het flesje. Je hebt al ijsvorming binnen luttele seconden. Wees wel voorzichtig, want ook bij 30 graden Celsius kan je hand razendsnel aan de fles vastvriezen.



Over Bierista.nl



Bierista is een biercommunity met duizenden gediplomeerde bierambassadeurs. Zij hebben de Bierista Bieropleiding afgerond en delen hun bierkennis met bierliefhebbers door het publiceren van onder meer expert-reviews. Bierista Bieropleiding is de grootste bieropleiding van Nederland voor zowel particulieren als professionals en aanbieder van de erkende bieropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs.