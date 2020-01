Alliander: in 2020 € 882 miljoen investering in energienetten

Netwerkbedrijf Alliander investeert in 2020 een recordbedrag van € 882 miljoen in de uitbreiding van zijn energienetten (2019: € 844 miljoen). Het werkpakket van Alliander blijft fors groeien, met name omdat zowel huishoudens als bedrijven steeds meer elektriciteit gaan verbruiken of duurzaam opgewekte stroom willen terugleveren aan het net. Deze investeringen zijn nodig voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening.



Komend jaar werkt Alliander op ruim dertig locaties aan de bouw van nieuwe of grotere elektriciteitsverdeelstations en nieuwe kabelverbindingen. Bijna de helft van de investeringen doet Alliander komend jaar in Noord-Holland en Amsterdam, waar door de economische groei en energietransitie een grote vraag naar extra capaciteit is. In het vandaag gepubliceerde ‘Jaarplan 2020’ licht het netwerkbedrijf de geplande activiteiten en projecten in de verschillende regio’s toe.



Snel groeiende vraag naar aansluitingen



De energietransitie blijft versnellen en dit brengt veel extra werk met zich mee. Door de snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren, zoals glastuinbouw raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Zo is het aantal aanvragen van grootzakelijke klanten, zoals ontwikkelaars van zonneparken, voor een aansluiting op het elektriciteitsnet de afgelopen twee jaar verzesvoudigd. Nederland is niet op deze ontwikkelingen ingericht.



Langjarige en planmatige aanpak



In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2020 alle provincies en gemeenten het concept van hun Regionale Energie Strategie (RES) gereed hebben. In de RES worden de afspraken uit het Klimaatakkoord vertaald naar regionale plannen. Alliander ondersteunt de overheden met regioteams die de toekomstplannen spiegelen aan de netcapaciteit en bijbehorende noodzakelijke uitbreidingen van de energienetten. De RES’en moeten de basis vormen voor een langjarige en planmatige aanpak, waarmee gericht kan worden ingezet op het vinden van geschikte locaties voor kabels en elektriciteitsstations, het doorlopen van vergunningstrajecten en het inzetten van schaarse technici om al het werk te realiseren.



Innovaties



Alliander werkt naast de uitbreiding van de netten aan slimme oplossingen en innovaties om de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten. Voorbeelden zijn het inzetten van de vluchtstrook van het net en laadpalen die sneller laden als het minder druk is op het elektriciteitsnet. Alliander ziet daarnaast de potentie van groene waterstof. Het netwerkbedrijf leert in pilots wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer. Daarnaast onderzoekt Alliander of het bestaande gasnet inzetbaar is voor het transport van waterstof als alternatief voor aardgas.



Het volledige Alliander Jaarplan 2020 is te raadplegen via https://jaarverslag.alliander.com//verslagen/jaarp...