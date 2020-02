Jobbird.com brengt met herlancering ode aan ‘normaal’ werk

Vacatureplatform biedt meer dan ‘100.000 fantastic normal jobs’

Jobbird.com brengt sinds vandaag een ode aan ‘normaal’ werk met de campagne ‘100.000 fantastic normal jobs’. Eind 2018 namen de oprichters van YoungCapital het destijds failliet verklaarde Jobbird.com over. “Een merk met veel potentie en een grote naamsbekendheid, maar weinig onderscheidend vermogen”, aldus Margriet de Kroon, Marketing Director Jobbird.com en YoungCapital. De campagne, gemaakt door HERC, waarin de kracht van normaal werk de boventoon voert, geeft een kick-start aan het vernieuwde merk.



“Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de positionering van het merk, de salesorganisatie hierachter en de website”, zegt Margriet. Hiermee is het merk dusdanig stevig neergezet dat het op een later moment ook internationaal uitgerold kan worden. Jobbird.com wordt eerst in Nederland gelanceerd, maar zal op korte termijn ook in Duitsland starten.



Normal is fantastic

“Wat onze positionering uniek maakt, is dat we in tegenstelling tot onze concurrentie ons niet focussen op ‘de droombaan’. Wij promoten juist de meest gevraagde beroepen op de arbeidsmarkt, de normale banen die voor iedereen beschikbaar zijn.” De werkende bevolking moet zich gesterkt voelen in het uitvoeren van ‘normale’ banen. En werkgevers moeten denken: eindelijk, dit is het werk dat wij ook echt aanbieden. Daarnaast onderscheidt het merk zich door de uitgesproken visuele stijl. Deze is bold en bevat veel kleur.



YoungCapital heeft al een twintigtal jobboards voor studenten en andere niches, met de overname van het generieke jobboard Jobbird.com wordt het portfolio uitgebreid. “Met Jobbird.com spreken we een bredere doelgroep aan, want het platform heeft banen voor iedereen, alle niveaus, bij grote bedrijven en kleine bedrijven. Hierop spelen wij ook in met de commercial ‘100.000 fantastic normal jobs’, waarin wij laten zien dat juist de laagdrempelige normale banen fantastisch zijn. Er wordt een ode gebracht aan de 99,99% aan normale banen op Jobbird.com. Want de 0,01% utopische banen, zoals lijnpiloot, reisfotograaf en influencer, hebben we gewoonweg niet”, besluit Margriet.



