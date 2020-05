FNV MOOI lanceert meldpunt #IkWilVeiligWerken

Op 11 mei zijn de meeste mensen die een contactberoep uitoefenen weer aan het werk gegaan. FNV MOOI krijgt veel vragen en opmerkingen over werkplekken waar werknemers zich niet veilig voelen. Daarom lanceert FNV MOOI het meldpunt #IkWilVeiligWerken.



Meldpunt



Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI: “Er zijn ons inmiddels schrijnende gevallen ter ore gekomen van werkplekken waar nog helemaal níéts is geregeld. Daarom hebben wij dit meldpunt gelanceerd. Wij willen weten hoe het op werkplekken geregeld is en in kaart brengen wat er niet goed gaat om vervolgens te bekijken hoe e.e.a. verbeterd kan worden. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen op een veilige plek kan werken.” Het meldpunt is te vinden via www.fnvmooi.nl/meldpunt-ikwilveiligwerken/.



Lak aan maatregelen



Werknemers laten FNV MOOI weten dat er bijvoorbeeld niet voldaan wordt aan de voorwaarden in de protocollen: klanten kunnen binnenlopen zonder afspraak en/of er worden geen intakegesprekken met de klant gehouden. Ook krijgen klanten niet (altijd) de instructie bij binnenkomst hun handen te wassen, is er door de drukte geen tijd om de werkplek en materialen tussen de klanten door schoon te maken en/of te desinfecteren, wordt de 1,5 meter afstand tot elkaar niet gehanteerd et cetera.



Website veilig werken in Coronatijd



Vorige week lanceerde FNV MOOI al de website www.fnvmooi.nl/corona-veilige-werkplek/. Hier vinden leden en niet-leden de protocollen voor hun branche, handige infographics en video’s, en nog veel meer.