Dunkin’ opent Pop up Store in “Amsterdam The Style Outlet “

Koffie- en donutgigant Dunkin’ opent haar deuren in Halfweg. Na het succes van de vestigingen die in de overige outlets in Nederland gevestigd zijn kon een Vestiging in de Amsterdamse The Style Outlet niet uitblijven. Trost zijn we dat we in dit mooie project onze nieuwste concept van Dunkin’ mogen presenteren. Vanaf 26 November 2020 om 9.00 uur kan het winkelend publiek terecht bij de Dunkin’ Pop Up Store voor de lekkerste koffie en donuts.



Dunkin’, een van ’s werelds grootste coffee en baked goods merken, doet het goed in Nederland. Na de komst van een eerste Nederlandse vestiging in 2017 zijn er al stores in onder andere Amstelveen, Amsterdam, Almere, Den Haag, Utrecht, Roosendaal, Hilversum, Leiden, Rotterdam, Roermond, Eindhoven, Tilburg, en Zoetermeer geopend. Daarnaast kwam er al de succesvolle samenwerking met Jumbo en New York Pizza naar buiten en kan je nu voor je Dunkin’ ook terecht bij een groot aantal Tankstations van De Haan Groep en de EG Group, verdere samenwerkingen zullen niet uitblijven.



Dunkin’ Openings Actie



Donutliefhebbers opgelet, want de opening zal traditiegetrouw gepaard gaan met een ludieke openingsactie. De eerste 10 klanten worden beloond met een jaar langs gratis Dunkin’ donuts.* bestel deze via onze webshop https://dunkindonuts.nl met als afhaal locatie Amsterdam The Style Outlet. Koop een doos donuts (12 ) stuks en haal deze op 26 November op en zorg dat je bij de eerste 10 kopers bent via de website en krijg een jaar gratis donuts ( doos van 6 donuts wekelijks op te halen in de outlet). Niet getreurd iedereen met een bon nummer eindigt op een vijf of een nul wint ook een jaar gratis donuts bij aankoop van een doos donuts (12 stuks) via onze webshop. Deze actie loopt tot en met 25 November met als enige afhaal dag 26 November. Verder is er voor iedereen die onze app Dunkinnl Download een gratis drankje en vele kortingen die ingaan van Blackfriday op 27 November.



Op 26 November 2020 om 0900 uur opent Dunkin’ een Pop Up Store haar deuren aan de Suikersilo-West 18, 1165 MP Halfweg.



De store zal dezelfde openingstijden als de outlet hanteren en is dagelijks geopend van 10.00 in de ochtend tot 20.00 ** in de avond. De Pop Up Store biedt het gehele assortiment Dunkin’ donuts, dranken en koffie aan.



Dunkin’ App



Ga je een bezoekje aan Dunkin’ brengen? Zorg dan dat je de app hebt gedownload. De vraag naar een digitale manier om acties van het populaire koffie- en donutmerk te kunnen volgen heeft geleid tot een unieke loyalty app. Dunkin’ fans worden via de app beloond met veel kortingen en spaarvoordelen. Bij het downloaden van de app kan er op de dag van de opening van de Dunkin’ vestiging een heerlijk gratis hot drankje naar keuze worden gehaald.



Over Dunkin’



Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, België, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: https://www.dunkindonuts.nl



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies.



*Zie de actievoorwaarden op https://www.dunkindonuts.nl



** Zie de speciale openingstijden van de outlet