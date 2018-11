Recordaantal activiteiten op Dag van de Ondernemer 2018

De Dag van de Ondernemer, jaarlijks op de derde vrijdag van november, stevent in 2018 af op een recordaantal activiteiten. Het Nederlandse publiek, politici en andere prominenten zetten ondernemers op 16 november in het zonnetje in binnen- én buitenland.



Op circa 150 locaties vinden tal van activiteiten plaats zoals feestelijke ondernemersontbijten, plaatselijke of regionale ondernemersverkiezingen, borrels en bedrijfsbezoeken door plaatselijke, provinciale, landelijke en Europese politici. ’s Ochtends vroeg ontvangt minister-president Rutte enkele ondernemers en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in het Torentje om met hen persoonlijk in gesprek te gaan.



In buitenlandse handelssteden worden feestelijke bijeenkomsten georganiseerd door een aantal ambassades en exportplatform NLinBusiness.



Wie zelf een ondernemer kent die wel een pluim verdient, kan gebruik maken van de digitale tools aangeboden op www.dagvandeondernemer.nl



De Dag van de Ondernemer vond drie jaar geleden voor het eerst plaats en is een sympathieke, nieuwe traditie om de circa 1,8 miljoen zelfstandig ondernemers in ons land te prijzen voor hun lef en doorzettingsvermogen. Initiatiefnemer MKB-Nederland benadrukt daarbij de enorme bijdrage die zij leveren aan economie en werkgelegenheid maar ook maatschappelijk.



Zo drijft het voortbestaan van lokale sportverenigingen en andere clubs, culturele evenementen en festiviteiten vaak voor een onmisbaar deel op de sponsoring en inzet van plaatselijke ondernemers. Onderzoek door Panteia toonde in 2016 al aan de maatschappelijke bijdragen van bedrijven tot 100 medewerkers een economische waarde vertegenwoordigen van ruim 1 miljard euro, pakweg 100 miljoen meer dan het bedrag dat de rijksoverheid jaarlijks in sport en cultuur steekt.



Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is de Dag van de Ondernemer vooral een positieve en feestelijke dag, maar met een serieuze ondertoon. “Mensen zien dat niet de grote bedrijven maar juist de vele duizenden betrokken en actieve lokale mkb-ondernemers de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken versterken.”



Via een grote online publiekscampagne worden het Nederlandse publiek de komende weken aangemoedigd om ondernemers op de derde vrijdag van november te bedanken, te feliciteren of een spreekwoordelijke pluim te geven via www.DagvandeOndernemer.nl.



De Dag van de Ondernemer wordt mede mogelijk gemaakt door Allianz, Facebook en Rabobank.