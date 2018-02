VEH: sentiment onder Groningers sterk verbeterd



Amersfoort, 7 februari 2018 – Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied reageren over het algemeen positief op het nieuw schadeprotocol van minister Wiebes en zijn ook positiever over hun eigen toekomst en die van het Groningse gebied. Dit blijkt uit een flitspeiling onder leden van Vereniging Eigen Huis (*)



De meerderheid (88%) van de huiseigenaren vindt dat ook het versterken van woningen en het compenseren van waardevermindering onder overheidsregie moeten komen. Vereniging Eigen Huis roept minister Wiebes op om te regelen dat bewoners ook met deze problemen niet langer tegenover de NAM komen te staan.



Het sentiment onder Groningse huiseigenaren lijkt sterk verbeterd na de aankondiging van het nieuwe schadeprotocol dat op 19 maart in moet gaan en de aankondiging van de minister om het gaswinningsniveau zo snel mogelijk naar een veilig niveau te willen brengen. In november 2017 was nog 73% van de huiseigenaren negatief over de toekomst van het Groningse gebied, door de recente ontwikkelingen is dit negatieve sentiment afgenomen tot 49%.



Schadeprotocol



Bijna de helft van de huiseigenaren (48%) is positief over de nieuwe wijze van schadeafhandeling. “Eindelijk pakt de overheid haar rol, de schadeafhandeling wordt aangestuurd door het publieke domein, waar het thuishoort.” De peiling laat zien dat 40% een neutrale houding aanneemt tegenover het nieuwe protocol. Velen willen eerst zien dat de schadeafhandeling straks gaat werken zoals nu is beloofd. Van de huiseigenaren wil 68% dat de afhandeling van hun schade binnen drie maanden gebeurt, 25% vindt een afhandeling binnen zes maanden nog acceptabel. Daarna houdt het begrip snel op. De lat ligt dus hoog voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie.



Het nieuw schadeprotocol blijkt bij de meeste Groningers bekend, bijna driekwart weet wat het inhoudt.



(*) Flitspeiling door Ruigrok NetPanel in opdracht van Vereniging Eigen Huis over het nieuwe schadeprotocol gehouden in het weekend van 4 en 5 februari 2018 onder 5.600 leden van Vereniging Eigen Huis in het Groningse gaswinningsgebied . De response was 15% (829) .