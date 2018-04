Speeltuin De Leemkuil Nijmegen open na volledige renovatie door Kompan

Na maanden van voorbereiding is het zover. Op zaterdag 21 april opent de Leemkuil in Nijmegen opnieuw haar deuren. Het vernieuwen van deze speeltuin is een uniek project uitgevoerd door KOMPAN en Vogels Avontuurlijk Spelen. Met de customized speeltoestellen van KOMPAN gaan de bezoekers 2000 jaar terug in de tijd.



Het Romeinse thema is doorgevoerd in ieder detail. Bezoekers van alle leeftijden, valide of ‘andersvalide’, kunnen op avontuur gaan en de speeltoestellen zijn universeel te gebruiken. Het prikkelt om te bewegen en om de fantasie de vrije loop te laten. Zo geeft het Aquaduct een fantastisch overzicht over de leemkuil. Met de enorme buisglijbanen roetsjen kinderen terug in de tijd en in het badhuis zijn o.a. zand en water elementen te vinden. Daarnaast is er voor de jongste kinderen een Bataafs dorp met veel variatie in speelwaarde en is er in het Amfitheater ruimte voor animatie. De echte blikvanger zijn de tot 12 meter hoge Romeinse wachttorens. Ideaal om in te klimmen en de sky-walk gesitueerd tussen de torens geeft een echt wauw effect. Het is een indrukwekkende constructie met legio aan speelmogelijkheden. De speeltoestellen hebben een uitdagende speelstructuur mede ontstaan door het design en de grootte van de speellocatie.



Opvallend aan dit project zijn de verschillende speel-en leerlagen die KOMPAN heeft gecreëerd. Dit levert voordelen op voor de ontwikkeling van het kind. Door de speeltoestellen van KOMPAN kunnen kinderen dit op een speelse wijze ondervinden en meer leren over de Romeinse tijd.



Verschillende speelroutes maken elke dag anders en creëren voor de bezoekers momenten om niet te vergeten.



Bij het project de Leemkuil heeft KOMPAN haar creativiteit en expertise op het gebied van speeltuininrichtingen en ontwikkeling van kinderen gebruikt. KOMPAN biedt oplossingen voor spel en activiteit die plezier bieden tijdens het ontwikkelen van leervaardigheden voor mensen over de hele wereld. Oplossingen die zich uitstrekken om mensen van alle leeftijden en vaardigheden gelukkiger en gezonder te maken.



Weblink de Leemkuil incl inspiratiefilm: http://www.deleemkuil.nl/geheimefort.html



