Pop-Up toilet lanceert flexibel toilet voor 1,5 meter samenleving

Apeldoorn, 24 april 2020 - De nieuwe 1,5 meter-samenleving is een feit en zal, zoals het er nu uit ziet, voorlopig nog niet veranderen. Bedrijven en organisaties moeten creatief zijn; zo ook in het voorzien van hygiënische en op de juiste afstand geplaatste toiletvoorzieningen.



Pop-Up Toilet Events in Apeldoorn introduceert een gepatenteerd uitschuifbaar toiletsysteem, dat flexibel en op 1,5 meter tussenafstand te plaatsen is. De toiletgroepen zijn voorzien van non-touch handwassystemen.



Vrijwel alle branches worstelen met problemen in de sanitaire voorzieningen voor hun doelgroep, zowel bezoekers als klanten. Bestaande toiletgroepen worden in verband met de aangescherpte RIVM richtlijnen (deels) gesloten. Zodra winkels, campings, horecagelegenheden en overige openbare ruimtes in de toekomst (beperkt) geopend zullen worden, dient het sanitair aan de richtlijnen te voldoen. Ook (kleine) festivals, (volks)feesten en kermissen die de draad graag weer willen oppakken, hebben als basisbehoefte geschikte sanitaire voorzieningen nodig.



In binnensteden kon, voor de Coronacrisis, nog gebruik worden gemaakt van toiletten in de horecagelegenheden of in winkels. Dit is momenteel onmogelijk. Om soelaas te bieden kunnen de flexibel plaatsbare toiletten, urinoirs en handwassystemen geïnstalleerd worden, zowel binnen als buiten. Deze sanitairgroepen bieden voor alle 17 miljoen Nederlanders uitkomst in de nieuwe 1,5 meter-samenleving. Bij uitstek voor de 1,7 miljoen maag-, lever- en darmziekte patiënten in Nederland, waarvoor een hygiënisch en veilig toilet van nog groter belang is.



De toiletten, urinoirs en non-touch wassystemen zijn uitschuifbaar en op iedere locatie te plaatsen. De handwassystemen bevatten sensoren. Door de infraroodsensoren wordt het water, waar automatisch zeep aan wordt toegevoegd, geactiveerd. De led-verlichting boven de cabines verspringt in kleur, zodat op veilige afstand is te zien of het toilet bezet of vrij is.



In een nieuwe 1,5 meter-samenleving bieden deze flexibel plaatsbare, uitschuifbare toiletten, urinoirs en handwassystemen uitkomst voor elke toiletgebruiker in vrijwel iedere branche.