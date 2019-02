Ontwerp en installatie scheepselektro groeit uit z’n pand

Faber Elektro Service gaat verhuizen. Het bedrijf is sinds 2001 actief in de elektrotechniek branche en groeit als kool. Om goed en veilig te kunnen varen is scheepselektro van groot belang. Dit zijn elektrische systemen aan boord waarmee onder andere kunt navigeren. Faber Elektro Service ontwerpt, tekent en installeert complete elektrische systemen voor aan boord van de jachtbouw, beroepsvaart en industriële automatisering.



Preventief werken



Hoe gaat de installatie vanscheepselektroprecies in zijn werk?



Faber Elektro Service handelt bij voorkeur preventief. Dit houdt in dat zij bepaalde maatregelen nemen om problemen voor te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van de scheepselektro aan boord van een schip. Zo wordt onder andere gekeken naar de werking van de elektrische systemen en of er geen sprake is van fouten. De scheepselektro wordt uitgebreid gescand en onderhoud vindt plaats indien dat nodig is. Na afloop kunt u onbezorgd het water op en genieten van al het moois dat varen te bieden heeft.



Engineering



Naast het controleren van elektrische systemen houden zij zich ook bezig met engineering. Deze term klinkt ingewikkelder dan het in werkelijkheid is. Het betreft het ontwerpen van elektrische installaties. Deze fase vindt plaats in hun eigen omgeving. Om de engineering goed te laten verlopen kijkt een professioneel team onder andere naar de toepassing van bepaalde producten. Ook dienen de producten soms een keuringscertificaat te hebben. Voor het tekenen van elektrische schema’s werkt Faber Elektro Service samen met SEE Electrical.



Vergroot de veiligheid aan boord met Remote Control Service



Het installeren van elektrische systemen aan boord brengt allerlei voordelen met zich mee. Zo kunt u er de veiligheid op uw schip mee vergroten, onder andere door het gebruik van ‘remote control service’. Wij installeren deze uiteraard graag voor u. Remote control service betekent dat u een schip op afstand kunt beheren monitoren. Dit is mogelijk dankzij zogeheten machine-to-machine toepassingen en een beveiligde VPN-verbinding. Daardoor kunt u problemen op tijd voorzien en snel ingrijpen. Ook is het heel eenvoudig om op grote afstand updates door te voeren. Kortom: dankzij dit elektrische systeem hoeft u niet altijd meer aan boord te zijn om uw schip te beheren.



Off-grid systemen en opslag



Wij zijn van alle markten thuis. Naast de installatie van scheepselektro plaatsen onze professionals ook off-grid systemen en energie-opslag. Dit zijn systemen waarmee u zelf energie kunt opwekken. Een groot voordeel daarvan is dat u voortaan zelfvoorzienend bent en niet meer afhankelijk van een energieleverancier. Laat het vooral weten wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de scheepselektro en/of andere diensten.