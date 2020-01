Managementwijziging bij 3M. Dirk Lange volgt Christiane Grün op.

Dirk Lange volgt Christiane Grün op



Managementwijziging bij 3M



Dirk Lange, 50 jaar, is sinds 1 januari 2020 algemeen directeur van de regio Centraal-Europa van het multi-technologieconcern 3M. De regio omvat Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland. Hij is geboren in Neuss en volgt Christiane Grün op, die sinds het begin van dit jaar verantwoordelijk is voor de afdeling gezondheidszorg van 3M in Europa.



Dirk Lange's vorige functie was Managing Director van de regio Zuidoost-Europa, gevestigd in Milaan. Hij was daarmee verantwoordelijk voor de 3M business in 17 landen. Hij nam deze functie op zich in oktober 2018. Daarvoor was hij Managing Director van 3M in Italië.



De bedrijfskundige werkt sinds 1995 voor 3M. Na functies te hebben bekleed in verschillende divisies van de onderneming werd hij in 2012 lid van de raad van bestuur in Duitsland. In 2015 nam Dirk Lange vervolgens bij 3M het management van de Europese verkoop- en marketingdivisies over.



De gepassioneerde sporter speelt al 30 jaar ijshockey en woont met zijn gezin in Meerbusch (Duitsland). "Het is een fijn gevoel om weer thuis te komen. Ik ben hier in Neuss opgegroeid en 3M was op de een of andere manier altijd een natuurlijk onderdeel van mijn woonplaats. Ik heb toen nooit gedroomd dat ik op een dag verantwoordelijk zou zijn voor zo'n groot innovatiebedrijf", zei Dirk Lange kort na de aankondiging van zijn benoeming.



Hij heeft zijn prioriteiten al gesteld: "De bereidheid om voortdurend te veranderen is een basisvoorwaarde voor economisch succes geworden. Ik wil mijn bijdrage leveren om de passie, de klantgerichtheid en de innovatieve geest van ons 3M-team van meer dan 8.000 medewerkers in de regio verder te promoten en te coachen, zodat we onze toppositie in de Champions League in de toekomst kunnen behouden", legt Dirk Lange uit.