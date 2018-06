Minister van Onderwijs VS op bezoek bij ROC van Amsterdam

Wat kan de VS leren van het onderwijs in Nederland? Om hier achter te komen bracht de Amerikaanse minister van Onderwijs Betsy DeVos samen met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra een bezoek aan MBO College Westpoort, onderdeel van het ROC van Amsterdam.



De minister werd ontvangen door Ronald Wilcke van de Raad van Bestuur van het ROC van Amsterdam en Florus Roelofsen, directievoorzitter van MBO College Westpoort. Ze kreeg daarbij uitleg over het Nederlandse onderwijssysteem, in het specifiek over het technisch onderwijs in Nederland, waar MBO College Westpoort de focus op legt. Daarna werd ze rondgeleid door de school. Student Raïs Sadjoeri kreeg de eer om de minister rond te leiden bij de afdeling mobiliteit, waar studenten opgeleid worden tot onder meer auto- of fietstechnicus. Hij liet de minister de praktijkruimte zien, vertelde daarbij over zijn studieprogramma, stage en wat hij graag wilde gaan doen na afronding van zijn studie. Docent Marco Molenkamp leerde de minister daarnaast ook meer over het spuiten van autodeuren, wat ze zelf ook direct in de praktijk kon brengen. Ook werd een bezoek gebracht aan de praktijkruimte voor fietstechniek, waar theorie en praktijk met elkaar gecombineerd worden in één ruimte.



Trots

De minister nam ook een kijkje bij de afdeling Electrical Engineering, waar studente Nikiet Boot een elektrische installatie liet zien en de minister meer te horen kreeg over de inrichting van het onderwijsprogramma. “Mijn ouders zijn erg trots dat ik voor techniek gekozen heb als een van de weinige meisjes”, vertelt Nikiet. Ook kreeg de minister de solar boat te zien, waar studenten van MBO College Westpoort binnenkort mee strijden tijdens nationale wedstrijden en in de Solar Boat races in Monaco. De studenten bouwden zelf hun op zonne-energie varende boot en ontwierpen deze ook.



Onder de indruk

Het bezoek werd afgesloten met een lunch, verzorgd door de studenten van MBO College Centrum, eveneens onderdeel van het ROC van Amsterdam. De minister zei diep onder de indruk te zijn van de kennis en kunde van de studenten.