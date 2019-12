Nederlander beknibbelt nog iets meer op decemberuitgaven

Amsterdam, 10 december 2019 – Nederland bungelt voor het vierde achtereenvolgende jaar onderaan wat betreft de decemberuitgaven in de 2019 Ferratum Kerstmis Barometer. Dit onderzoek, met 31.000 respondenten de grootste editie ooit, vergelijkt het uitgavenpatroon van consumenten voor de decembermaand in 14 landen. Met negen procent is het percentage van het besteedbaar maandinkomen dat aan decemberinkopen wordt uitgegeven nog iets gedaald ten opzichte van de 10 procent in 2018. Het geld dat Nederlanders besteden wordt vooral gespendeerd aan kleding (18 procent), spelletjes en speelgoed (15 procent) en snoepgoed en lekkernijen (11 procent).



Gemak dient de mens, ook met de feestdagen



Nederlanders reserveren wederom het laagste budget (12 procent) voor reizen met de feestdagen. De veel kortere afstanden in ons land, in vergelijking met veel hoger scorende landen als Brazilië, Australië, Roemenië en Zweden verklaren mogelijk een deel van deze uitkomst, maar we letten waarschijnlijk ook gewoon op de centen. Daarbij maken we ook rond de feestdagen dankbaar gebruik van moderne technologie. Zo doen we 30 procent van de decemberinkopen online. Binnen dit onderzoek scoort alleen het Verenigd Koninkrijk met 38 procent hoger. Airbnb is bijna net zo ingeburgerd, met meer dan een kwart (27 procent) van de respondenten in Nederland die hun vakantieonderkomen op deze manier boekt. Van mobiel bankieren zijn we inmiddels zo goed als volledig afhankelijk. Zowel in Nederland als Zweden maakt 91 procent van de respondenten hier tijdens de feestdagen gebruik van. Met als gevolg dat een storing hier een aanzienlijke domper op de feestvreugde kan betekenen.



Shopping aficionados en zoetekauwen



Veruit aan kop wat betreft kerstuitgaven gaan de Brazilianen, die dit jaar maar liefst 91 procent van hun besteedbare maandinkomen aan kerst verbrassen. Bijna een kwart (23 procent) van dat budget gaat op aan shoppen in het algemeen, nog eens 21 procent gaat naar kleding. Twaalf procent besteden de Brazilianen aan binnenlandse reizen om de kerst met familie door te kunnen brengen. Op de tweede plek qua uitgaven staat Polen, waar men 36 procent van het besteedbaar maandinkomen aan kerst uitgeeft. Kerst moet hier vooral zoet zijn, met het grootste deel van het budget (18 procent) gereserveerd voor snoepgoed en lekkernijen.



In 2020 meer tijd voor geliefden en klussen



Gevraagd naar goede voornemens voor 2020 geeft bijna een kwart (23 procent) van de respondenten aan meer tijd te willen doorbrengen met geliefden. Op de tweede plek van de goede voornemens staat het renoveren van eigen huis met 15 procent. Twaalf procent wil meer gaan reizen in het nieuwe jaar en elf procent wil meer gaan sporten.



Lees verder voor alle uitkomsten: http://www.ferratumbarometer.com/nl/



Hoe is de Ferratum Group Kerstmis Barometer 2019 uitgevoerd?



-De enquête werd in 14 landen uitgevoerd onder actieve klanten van de Ferratum Group. Deze enquête bestond uit een gestandaardiseerde vragenlijst voor ieder deelnemend land. Inkomens zijn in lokale valuta en de relatieve Kerstuitgaven zijn berekend aan de hand van het besteedbaar huishoudelijk inkomen in elk land.



-Meer dan 31.000 huishoudens hebben deelgenomen aan de enquête. De deelnemers waren tussen de leeftijd van 18 en 61 jaar oud. Het gemiddelde besteedbare inkomen per huishouden was tussen €880 - €3836. De gemiddelde gezinsomvang van de deelnemers was 2.9 personen.



-In aanvulling tot de demografische gegevens, werden de deelnemers gevraagd naar hun maandelijks besteedbaar netto-inkomen. Hoeveel geld ze uitgeven aan de Kerstperiode, aan welke activiteiten ze hun geld uitgeven, of ze gebruik maken van Airbnb of mobiel bankieren tijdens de Kerstperiode.



-In de enquête werd de plaatselijke valuta per land gebruikt. De antwoorden zijn geëgaliseerd om zo de respectievelijke koopkracht per land te weerspiegelen. Alle antwoorden zijn anoniem verwerkt.





