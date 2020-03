CORONAVIRUS: OOK STICHTING VRIJE RECREATIE SCHUIFT JUBILEUMFEEST JAAR OP.



Vooruitlopend op het verdere verloop van het coronavirus, hoopte de SVR (kamperen bij de boer) in september haar 50-jarig bestaan te gaan vieren. Draaiboek klaar, contracten getekend, uitnodigingen verstuurd, maar ook grote spanning bij de Stichting Vrije Recreatie en nu loopt het helemaal anders.



De SVR heeft nu definitief besloten het feest een jaar uit te stellen naar het eerste weekend in september 2021.



Wel iets om te vieren, maar niet dit jaar.



Vijftig jaar geleden, in augustus 1970, verscheen in een aantal landelijke dagbladen de advertentie “Boer biedt gratis kampeergelegenheid aan”. De advertenties zijn geplaatst door W.T. van den Berg, veeboer te Meerkerk en jongste Statenlid van de Provincie Zuid-Holland, die er geen geheim van maakt, dat hij boeren van een neveninkomst wil voorzien en meer vrijheid en concurrentie in de recreatiesector wil bewerkstelligen.



Al snel meldt zich een familie uit de Schilderswijk in Den Haag. Een gezin bestaande uit vader, moeder en twaalf kinderen komen met tenten in de boomgaard kamperen. Tot de politie op een morgen om half zes een inval doet om aan de kampeeractiviteiten een einde te maken. Maar men had buiten boer Willem en zijn contacten gerekend; al snel werd de burgemeester met zijn agenten omringd door gewaarschuwde boeren, bewapend met spandoeken, met in hun kielzog meerdere reporters en fotografen van diverse dagbladen.



Het gevolg: Landelijke bekendheid voor deze boer en zijn boerencamping en vanuit het hele land steunbetuigingen van boeren en burgers. Op 3 september 1970 ziet de Stichting Vrije Recreatie het levenslicht. Vijftig jaar later bestaat de Stichting Vrije Recreatie nog altijd en is uitgegroeid tot een organisatie waar campings en verhuurmogelijkheden te vinden zijn bij ca. 2000 boeren en particulieren in binnen- en buitenland en waar op dit moment ca. 125.000 donateurgezinnen bij zijn aangesloten.Reden genoeg om een groots feest te vieren dus.



Oproep aan de overheid.



Alles loopt echter anders, dat zal niemand ontgaan. Niemand had een paar maanden terug kunnen bedenken in welke situatie we nu beland zijn. De SVR neemt haar verantwoordelijkheid en verzet het evenement. De SVR roept daarbij de landelijke overheid op om duidelijkheid over het kamperen te verschaffen. Volgens de overheid is het kamperen nog altijd mogelijk en mogen campings gasten ontvangen. Dit staat lijnrecht tegenover de oproep zo veel mogelijk thuis te blijven. Wat moet een kampeerder nu doen? En moet een camping besluiten om dicht te gaan of juist open te blijven en wat zijn de juridische implicaties als de camping toch besluit, ondanks het beleid van de regering, dicht te gaan. Heeft men dan wel recht op een compensatie of juist niet. Onzekerheid troef dus.



De overheid heeft de taak, zeker omdat Pasen, Pinksteren en Hemelvaart er aan komt om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. De SVR dringt daar met klem op aan.



De Stichting Vrije Recreatie hoopt dat het recreëren dit jaar toch weer een aantal maanden mogelijk zal zijn en dan een jaar later – aan het eind van een hopelijk 'rustig' seizoen 2021 – ook dat seizoen met haar donateurs en deelnemers massaal te kunnen afsluiten met de viering van het 50-jarig jubileum in het eerste weekend van september.



Meer informatie over de SVR en het jubileumweekend is terug te vinden op www.svr.nl