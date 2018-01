Sterrenchef Ron Blaauw breekt met vaste prijzen

Innovatief concept als eerste sterrenchef in Nederland



Amsterdam, 20180118 -- Ron Blaauw staat bekend als innovatief culinair ondernemer. Het idee is opgedaan tijdens een trip naar Londen. ,,Dit concept is in de internationale reisbranche breed geaccepteerd door de gasten. De beschikbare ruimte en het personeel worden beter benut. Dit voordeel wil ik delen met onze gasten in de vorm van een lagere prijs: Vroege Vork Voordeel. Ideaal om een goed diner te combineren met bijvoorbeeld een bioscoopbezoek. Voor de drukte uit, culinair genieten en nog eens 20% korting. We staan als Nederlanders bekend als vroege eters en met het concept Vroege Vork Voordeel wil ik graag met alle standaarden breken”.



Alle Gastrobars



Dineren bij een van de Gastrobars van Ron Blaauw – inmiddels drie in Amsterdam en één in Ouderkerk a/d Amstel – kan vanaf 22 januari met 20% korting op de rekening. Voorwaarde is dat je tussen 17 en 18 uur aan tafel gaat (afhankelijk per restaurant) en uiterlijk om 19.30 uur vertrokken bent. Ron denkt dat Nederland klaar is voor wisselende dinertijden tegen variabele prijzen. ,,We bieden dezelfde gerechten aan van de normale menukaart, maar dan met het Vroege Vork Voordeel”.Tijdens de primetime uren moet Ron nog steeds aan zijn gasten ‘nee’ verkopen, terwijl er tijdens de eerste zitting nog genoeg plek beschikbaar is.



Amsterdam:



Ron Gastrobar aan tafel tussen 17.30 en 18.00 uur.



Ron Gastrobar Oriental aan tafel tussen 17.30 en 18.00 uur.



Ron Gastrobar Paris aan tafel tussen 17.30 en 18.00 uur.



Ouderkerk aan de Amstel:



Ron Gastrobar Indonesia aan tafel tussen 17.00 en 17.30 uur.