Waarzitwatin.nl: Eerlijke en actuele informatie over chemische stoffen

Den Haag, 20 mei 2019 - Zit er asbest in tampons? Is lippenbalsem gevaarlijk? Krijg je kanker van deodorant? Zijn natuurlijke stoffen en producten echt beter voor je? Op dit soort vragen geeft de nieuwe website waarzitwatin.nl antwoord. De website is een initiatief van het RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel is om consumenten bewuster te maken van de producten die ze gebruiken, en om geruchten over producten de wereld uit te helpen op basis van wetenschappelijke inzichten.



Alle producten die je in en om huis gebruikt bevatten chemische stoffen. Ze zitten in je persoonlijke verzorgingsproducten, speelgoed, kleding en doe-het-zelf producten. Tegelijkertijd wordt er veel uiteenlopende informatie over chemische stoffen verspreid. Vaak is het moeilijk om de zin van de onzin te onderscheiden. Daarom start vandaag de campagne “Wat je er ook mee doet, het is goed om te weten wat er in zit”, die de aandacht vestigt op de nieuwe website waarzitwatin.nl. Consumenten kunnen hier opzoeken hoe ze op een juiste manier met chemische stoffen kunnen omgaan die zitten in alledaagse producten. De website biedt toegankelijke informatie aan consumenten, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.



Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport): “Ik vind het belangrijk dat mensen snel en simpel toegang krijgen tot betrouwbare en actuele informatie over chemische stoffen in producten die zij regelmatig gebruiken, en dat zij daarover goed advies krijgen. Want pas als je weet wat waar in zit, kun je bewust de juiste keuze maken om een product wel of niet te gebruiken.”



Waarzitwatin ontkracht geruchten



Alle producten die je in Nederland in de winkel of online koopt moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Toch kun je als consument nog vragen hebben over de veiligheid van chemische stoffen in producten. Bijvoorbeeld als je allergisch bent of een kind verwacht. Op Waarzitwatin staat informatie over circa 50 alledaagse producten en ruim 100 chemische stoffen. Deze informatie ontkracht allerlei geruchten. Zo is er geen sprake van asbest in tampons, veroorzaken aluminiumzouten in deodorant geen kanker, is lippenbalsem bij normaal gebruik niet gevaarlijk en zijn natuurlijke producten niet per definitie beter.



Chemische stoffen: gewoon gebruiken



“Je staat er misschien niet bij stil, maar ook in speelgoed, meubels, vloerbedekking en kleding zitten chemische stoffen. Ze zorgen ervoor dat dagcrèmes langer houdbaar zijn, laarzen soepel blijven en vingerverf leuke kleuren heeft. Zolang je producten gewoon gebruikt, zijn ze niet schadelijk voor je gezondheid. We moeten onze kinderen dus geen slijm laten maken van lenzenvloeistof. Of peuters letters laten schrijven met scheerschuim. Daar zijn deze producten niet voor bedoeld en dat kan onveilig zijn”, aldus Joke Herremans, Hoofd afdeling consumenten en productveiligheid van het RIVM.



Website waarzitwatin.nl



Er is op veel plekken informatie over stoffen in alledaagse producten te vinden. Waarzitwatin.nl helpt je om door de bomen het bos te zien met eerlijke en actuele informatie. In sommige situaties, bijvoorbeeld als je zwanger bent, kleine kinderen hebt of gaat klussen wil je misschien weten welke chemische stoffen in producten zitten. Op de website wordt uitgelegd welke chemische stoffen dat zijn en wat je kunt doen als je een stof wilt vermijden. Op de homepage kun je kiezen voor persoonlijke situaties zoals “Ik ben zwanger” en meer informatie vinden over producten en stoffen die van toepassing zijn op de jouw situatie. Ook staan er tientallen tips, adviezen en mogelijke alternatieven beschreven en benoemt Waarzitwatin voorzorgsmaatregelen. De website wordt de komende jaren uitgebreid met meer producten en chemische stoffen.



