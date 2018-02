Oxfam Novib directeur Karimi:‘Wangedrag hulpverleners Haiti beschamend

In een brief aan alle donateurs van Oxfam Novib reageert Oxfam Novib directeur Farah Karimi vandaag op het seksueel wangedrag van medewerkers van Oxfam Groot Brittannië in Haïti in 2011.



Ik schaam mij diep voor het gedrag van dit groepje mensen en de manier waarop zij onze waarden hebben beschaamd. Betalen voor seks gaat in tegen de gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven. Ik ben geschokt door dit gedrag. Juist onze organisatie moet uitbuiting van vrouwen en geweld tegen vrouwen voorkomen. Binnen onze organisatie en daarbuiten.



Oxfam Novib maakt vandaag bekend dat intussen ruim 700 donateurs hun steun hebben opgezegd. ‘Dat is heel veel’, zegt Karimi, ‘en het doet ons pijn dat zoveel mensen door dit vreselijke nieuws hun vertrouwen in ons hebben verloren. Maar ik begrijp de woede.’



Het gedrag van deze mensen ondermijnt het vertrouwen van het publiek in het fantastische werk dat al onze andere humanitaire werkers dag en nacht verrichten. In Haïti hebben in diezelfde tijd honderden collega’s dag en nacht gewerkt om een miljoen mensen levensreddende noodhulp te bieden na de aardbeving en tijdens de cholera epidemie in Haïti.’



‘Oxfam heeft de afgelopen jaren wereldwijd veel gedaan om dit soort misdragingen te stoppen, want hoe schokkend ook: ook in onze gelederen bevinden zich rotte appels. Met vertrouwenspersonen, een klokkenluidersregeling, een strenge Code of Conduct en procedures, willen we kwaadwillenden uit onze organisatie bannen. Intussen accepteren we de boosheid van vele Nederlanders, en zien dat als een aansporing om het vertrouwen van onze ruim driehonderdduizend donateurs en vele supporters waard te zijn en te blijven.’



