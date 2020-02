Arcona Property Fund N.V. rond overname Boyana af

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – heeft voor het recent overgenomen project Boyana Residence in Bulgarije overeenstemming bereikt met Alpha Bank voor verlenging van de lening. Hiermee is voldaan aan de eisen die Arcona Property Fund N.V. gesteld had om het project definitief over te kunnen nemen. De aandelen en warrants die Arcona Property Fund N.V. in bewaring had gegeven aan Stichting Boyana in afwachting van de verlening van de lening worden aan Secure Property Development & Investments (SPDI) overgedragen.



Gelijktijdig met de verlenging van de banklening tot 31 juni 2021 is overeenstemming bereikt met een koper over de verkoop van een blok van acht appartementen voor een bedrag van € 1 miljoen. De opbrengst wordt gebruikt om op de banklening af te lossen. De verkoop zal naar verwachting in maart 2020 afgerond worden. Na verkoop resteren nog 25 appartementen en 16.740 m2 grond voor residentiële ontwikkeling. Na de aflossing is de lening van Alpha Bank nog circa € 2,4 miljoen groot.



Arcona Property Fund N.V. verwacht in 2020 meer appartementen en/of gronden van Boyana te kunnen verkopen. De opbrengsten uit verkopen worden voornamelijk gebruikt om op de banklening af te lossen.