Grote Cups – Big Business in Nijmegen

Vrouwen met grote borsten hebben het niet altijd makkelijk. Voor vrouwen met een cupmaatje meer is een goede BH die de juiste ondersteuning biedt extra belangrijk. Het aanbod in de winkels voor BH’s vanaf cup E is echter vaak gering.



Annadiva stapte zo’n zeven jaar geleden in dat gat in de markt. Sinds de start van Annadiva maakte het bedrijf een enorme groei door. Inmiddels gaat het om een omzet van vele miljoenen. Maar de honger van het bedrijf is nog niet gestild. Annadiva heeft een investering ontvangen van het Bosch Investeringsfonds (BIF) voor de ontwikkeling van een eigen lingerielijn.



Aanvankelijk was Annadiva alleen een online winkel. Later werden ook winkels geopend in ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Vrouwen vanuit het hele land komen naar de winkels toe om een BH te vinden die niet alleen goed past, maar ook nog mooi is. Tegenwoordig is Annadiva ook in Duitsland actief en marktleider in Nederland en België.



Anno 2019 staat het lingeriebedrijf op het punt een nieuwe stap te maken. Annadiva is gestart met de ontwikkeling van een eigen lingerielijn in grote cupmaten. Mariëlle van Werven oprichtster van Annadiva vertelt: “Met een eigen lijn vergroten we de keuze in lingerie voor vrouwen met een grote cupmaat. We willen een product bieden met een goede prijs-kwaliteit verhouding én die ook nog eens mooi is.”



Het Bosch Investeringsfonds (BIF) maakt de investering financieel mogelijk. BIF is een samenwerking van zes private investeerders, allen succesvol ondernemer, en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij zetten hun kapitaal, kennis en netwerk in voor veelbelovende en groeiende bedrijven in de regio Noordoost Brabant. Het Bosch Investeringsfonds is gefinancierd door de private investeerders én de gemeente ’s-Hertogenbosch.



Over Annadiva



Annadiva is een lingerie- en badmodewebshop gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en online sinds 2012. In slechts een paar jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste aanbieder van luxe lingerie in Nederland, België en Duitsland. Naast de webshops heeft het bedrijf ook twee fysieke winkels in ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen. In 2015, 2016 en 2018 ontving Annadiva de felbegeerde FD Gazellen Award.