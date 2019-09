Bezoek de retro game beurs in Apeldoorn

Liefhebbers van retro gaming opgelet! Aankomende zondag 22 september 2019 wordt er een retro game beurs georganiseerd in Apeldoorn. Het is alweer de 40ste editie, georganiseerd door het Bonami SpelComputer Museum. De spelcomputer beurs kenmerkt zich door een gezellige sfeer en weet zodoende elk kwartaal honderden bezoekers uit de regio te trekken, maar ook van ver daarbuiten.



Op de beurs zullen tientallen standhouders, van liefhebbers en verzamelaars tot kleine zelfstandige, de meest uiteenlopende gaming producten aanbieden. Denk aan retro spelconsoles, handhelds, joysticks, controllers, games, accessoires en andere merchandise uit de jaren ’70 tot ’90. Sommige gaming producten zijn tweedehands, andere zitten nog nieuw in de doos. Ook voor exclusieve collectors items ben je op de retro game beurs aan het goede adres.



Het Bonami Test Team is op de beursvloer aanwezig om bezoekers te helpen met hun aankoop. Is er twijfel of een bepaald product wel naar behoren werkt? Het test team helpt bij het testen van reeds aangekochte en nog aan te kopen producten. De service is geheel gratis. Mocht er onverhoopt een reparatie moeten plaatsvinden, ook dan kan het Bonami Test Team daarin ondersteunen.



Geïnteresseerden zijn van harte welkom op zondag 22 september 2019 bij Sportcentrum Matenpark aan de Heemradenlaan 130 in Apeldoorn. De retro gaming beurs start om 10:30 en eindigt om 15:30. De gaming beurs is ruim opgezet en daarmee ook rolstoelvriendelijk.



De entreeprijs bedraagt €5,00 per persoon. Bezoekers t/m 5 jaar krijgen gratis entree. Parkeren kan direct naast het sportcentrum en is geheel gratis. Meer weten? Bezoek de website van het Bonami SpelComputer Museum.



