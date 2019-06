STOP HET VERSPREIDEN VAN SOA’S EN BEHAAL JE CONDOOMDIPLOMA

Uit onderzoek is gebleken dat 85% van de jongeren geen tot nauwelijks condooms gebruiken tijdens de seks. Uit dit zelfde onderzoek komt naar voren dat jongeren steeds meer wisselende sekscontacten hebben. Dit is een gevolg van datingapps als Tinder en andere nieuwe (speed)dating mogelijkheden. Het is dan ook een stuk makkelijker om met iemand af te spreken dan vroeger. Door al deze wisselende sekscontacten gecombineerd met het lage percentage condoomgebruik, blijft de vraag naar soa testen toenemen.



Om het condoomgebruik onder jongeren te bevorderen, is het belangrijk dat jongeren bewuster worden van het gebruik van een Condoom. Daarom heeft Condoomfabriek.nl het Condoomdiploma ontwikkeld. Met het Condoomdiploma wordt de kennis van de jongeren getest en worden jongeren, in geval van een positieve uitslag, beloond met 3 gratis condooms.



Kayleigh Assenberg van Condoomfabriek was erg geschrokken van de uitslag naar aanleiding van bovenstaand onderzoek en het teruglopen van de bewustwoording van veilig vrijen bij jongeren. Zij vond het de hoogste tijd om de jongeren op een leuke en creatieve manier bewust te laten worden van het hebben van veilige seks. 'Het gebruiken van een condoom is erg belangrijk en bij jongeren wordt er nu te luchtig over gedaan omdat ze de consequenties niet goed kunnen inschatten.' aldus Kayleigh van Condoomfabriek. 'Dit gaan we met het Condoomdiploma op een leuke manier veranderen!', 'wij streven naar een SOA- vrije generatie', zegt Kayleigh optimistisch.



