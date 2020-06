ING en ABP investeren in bedrijf betrokken bij milieuramp poolgebied

Den Haag, 17 juni 2020. ING en APB hebben voor in totaal ruim één miljard dollar geïnvesteerd in het Russische mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de enorme milieuramp die het kwetsbare Russische poolgebied op 29 mei 2020 heeft getroffen. Norilsk Nickel wordt al langer door diverse investeerders uitgesloten vanwege herhaaldelijke betrokkenheid bij het veroorzaken van ernstige milieuschade in het poolgebied. Daarom belegt één van de grootste beleggers ter wereld, het Noorse Staatspensioenfonds, niet langer Norilsk Nickel. In Nederland sluit Actiam van Vivat het bedrijf uit. ING en ABP investeren desondanks fors in Norilsk Nickel, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer dat vandaag gepubliceerd wordt.



Peter Ras, woordvoerder van de Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer: “Het is onvoorstelbaar dat ING en ABP keer op keer in Norilsk Nickel blijven investeren. Dit bedrijf brengt de fragiele natuur in het poolgebied enorme schade toe. Oefen nu druk uit op Norilsk voor herstel van de schade aan het milieu. En stop met nieuwe investeringen in mijnbouw- en olie- en gasbedrijven die blijven boren in het poolgebied.”



Eind mei dit jaar lekte 21.000 ton diesel weg in het kwetsbare permafrost gebied boven de poolcirkel en vervuilt nu 350 vierkante kilometer. Het Russische mijnbedrijf Norilsk Nickel is verantwoordelijk voor deze ernstige milieuvervuiling. De nabijgelegen Ambarnaya rivier werd bedekt door een dikke rode petrochemische laag die langzaam naar zee stroomde. Deze olieramp is qua volume de op één na grootste in de moderne Russische geschiedenis. De Russische regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in dit deel van Siberië. De infrastructuur in mijnbouwstad Norilsk wordt al langer bedreigd door de verzakkende bodem. Opwarming van de aarde gaat in het poolgebied twee keer zo snel als in andere delen van de wereld.



ING Bank en pensioenfonds ABP investeren beide fors in Norilsk Nickel. Uit praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer van februari 2020 bleek dat ING in totaal tussen 2016-2019 3,81 miljard US$ leende aan mijnbouw en oliebedrijven die exploiteren in poolgebied. Hiervan ging 307 miljoen US$ aan leningen naar Norilsk Nickel, en belegde ING 207 miljoen US$ in bedrijfsobligaties van Norilsk Nickel. Eind februari 2020 verstrekte ING opnieuw een lening aan Norilsk Nickel, onderdeel van een nieuwe, gezamenlijke lening van een groep banken van in totaal 4.150 miljoen US$. ING is de 'Coordinator and Documentation Agent' voor deze lening en neemt daarvan naar schatting 332 miljoen US$ voor haar rekening. ABP belegt 221 miljoen US$ in aandelen van Norilsk Nickel.



Op vragen van de Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer geven zowel ING als ABP aan met Norilsk in gesprek te zijn over de gevolgen van de ramp. Ras: “In gesprek gaan met bedrijven over milieuvervuiling kan zinnig zijn, maar ING en ABP hadden jaren geleden al moeten inzien dat investeren in dit bedrijf onverantwoord is vanwege de risicovolle activiteiten in het poolgebied. Nu heeft ING het bedrijf zelfs opnieuw een forse kapitaalinjectie gegeven. ING en ABP moeten, zoals diverse andere grote investeerders al deden, niet meer investeren in dit soort bedrijven.”



De Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer roepen banken en investeerders op om investeringen in bedrijven die grondstoffen exploiteren in arctisch gebied, stop te zetten. De Nederlandse regering moet zich actief inzetten voor een verbod op investeringen in mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die actief zijn in het poolgebied.