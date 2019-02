Tiende Kampeerbeurs Rotterdam bij Vervat

ROTTERDAM - Op 16 & 17 februari 2019 wordt de 10e Kampeerbeurs met Camping Info Markt georganiseerd bij Vervat aan de Stadionweg 33d in Rotterdam. Voor iedereen die wil ontdekken wat kamperen te bieden heeft of nieuwe gebieden wil verkennen. Er zijn campingeigenaren en product experts om uw vragen te beantwoorden. De entree is gratis net als het parkeren en het is goed bereikbaar met openbaar vervoer.



De beurs is ideaal voor de beginnende en de fanatieke kampeerder, de echte buitenmens of de nieuwsgierige bezoeker en alles wat ertussenin zit. Deze is groter en gevarieerder van opzet dan voorgaande edities en het is voor elke kampeerder een must om deze beurs te bezoeken.



Op 75 stands tonen veelal campingeigenaren zelf de mogelijkheden op hun terrein. Er is een grote variatie aan campings, van Scandinavië tot Spanje evenals plattelands minicampings in Nederland en daarbuiten die aangesloten zijn bij bijvoorbeeld SVR, VeKaBo en de ANWB.



Er zijn stands van leveranciers die zelf uitleg geven over hun producten. Demonstraties van de nieuwste stoelen, slaapzakken, wandelschoenen, voortenten en alles wat met kamperen te maken heeft. U kunt al uw vragen stellen aan deze experts.



Ook voor de kinderen is er vermaak, er komt een campinganimatieteam om de jeugd een gezellige dag te bezorgen. In de Eettent zijn er lekkere vakantiemenu’s te vinden, je waant je bijna in Frankrijk, Duitsland of Italië. En het hele weekend vinden er op het activiteitenplein verlotingen plaats, waarbij mooie kampeerprijzen te winnen zijn die gelijk meegenomen kunnen worden.



Buiten staat de ANWB camper van het jaar 2019 en er zijn informatiestands over caravan en camper verhuur alsmede informatie over techniek, zoals movers, zonnepanelen en TV ontvangst op de camping.



Vorig jaar was deze beurs voor de eerste keer in de nieuwe winkel aan de Stadionweg. De winkel ziet er netjes uit, heeft een groot oppervlak en veel uitstaande voortenten, kampeermeubelen, accessoires en vrijetijdskleding. Kampeerbeurs 2018 was een groot succes met tientallen camping stands en veel beursaanbiedingen en noviteiten.



Na de overname door Vervat van de Vrijbuiterwinkels in Zaandam en Gouda, zal dit beursconcept in maart 2019 ook daar worden georganiseerd.



De deelnemende campings en leveranciers, routebeschrijving en meer informatie over de Kampeerbeurs Rotterdam vindt u op https://www.vervat.nl.