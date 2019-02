Uitnodiging: Boekpresentatie Dutch Diet met Evert ten Napel

Beste heer/mevrouw,



Heel graag willen wij, twee ondernemende zussen uit Drenthe, u uitnodigen voor de allereerste boekpresentatie die wij gaan houden op 1 maart 2019!



Wij zijn heel erg blij dat Evert ten Napel de presentatie van ons allereerste boek genaamd Gewoon, Puur en Gezond eten op zich gaat nemen.



We gaan on tour in de enige echte FC Emmen spelersbus en vervolgens wordt de presentatie gehouden bij Lindenhols te Zuidwolde.



Hier wordt koolzaad omgetoverd tot “Hollands goud”. Dit is een prachtig product wat zeer zeker meer bekendheid verdiend!



In ons Dutch Diet no-nonsense boek staat Hollandse kost centraal met een sausje van Drentse nuchterheid.



Het boek is voorzien van 8 weekmenu’s voor het hele gezin!



Makkelijke, maar bovenal lekkere gerechten die simpel te bereiden zijn, snel op tafel staan en toepasbaar zijn voor het hele gezin.



Door de Dutch Diet methode zijn er al honderden mensen die hun ideale gewicht hebben bereikt en op gewicht blijven.



Enkele recensies van oud deelnemers “ik voel me sterker, krachtiger, zekerder, maar bovenal mooier dan ooit” & “het is een dieet met normale producten die



in de supermarkt verkrijgbaar zijn, zodat ik niet apart hoef te koken voor de rest van mijn gezin” & “het voelt niet als een dieet,



maar het gaat om bewustwording met als gevolg vele kilo’s lichter”.



Wij zijn trots op onze Drentse roots vandaar de FC Emmen spelersbus, koolzaadolie wat van Drentse bodem komt en natuurlijk Evert ten Napel die zijn roots ook heeft liggen in het mooie Klazienaveen.



In de bijlage ontvangt u de officiële uitnodiging.



We zien u graag op vrijdag 1 maart!!



Sportieve groet,



Patricia & Sabrina



Dutch Diet