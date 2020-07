Leden OnderhoudNL vragen als eerste subsidie Renovatieversneller aan

Zes leden van OnderhoudNL, hun ketenpartners en vijf woningcorporaties hebben als eerste consortium subsidie aangevraagd bij de Renovatieversneller, het landelijke verduurzamingsproject van de overheid. De samenwerking - onder de naam de Utrechtse Renovatieversneller - betreft de gezamenlijke verduurzaming van een deel van de sociale huurwoningen van deze vijf corporaties. De betrokken vastgoed-onderhoudsbedrijven van OnderhoudNL zijn: Coen Hagendoorn, Hemubo, Rutges Vernieuwt, Smits Vastgoedzorg, Talen Vastgoedonderhoud en Weijman Vastgoedonderhoud. De betrokken onderhoudsbedrijven zijn vaste partners van de woningcorporaties en werken al jaren met hen samen volgens de systematiek Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Hierbij staan ketensamenwerking en ketenoptimalisatie centraal.



Met de subsidie-aanvraag hebben de woningcorporaties GroenWest, Provides, SSW, Bo-Ex en Mitros en de onderhoudsbedrijven, de aannemer en installatiebedrijven een periode achter de rug van een gezamenlijke verkenning naar elkaars competenties en naar de verduurzamingsopgave voor nu drie woningtypes. Zij tekenen nu definitief voor samenwerking en voor het verduurzamen van de huurwoningen die op een eenduidige manier kan worden aangepakt.



De landelijke regeling De Renovatieversneller heeft als doel om door vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie te komen tot een versnelling van de verduurzamingsopgave van de 7,5 miljoen woningen in Nederland. De regeling is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband van woningeigenaren en aanbieders die gezamenlijk innovatieve verduurzamingsoplossingen bieden die leiden tot substantieel lagere TCO (total cost of ownership) en een hoge huurderstevredenheid. Dit kan een interessant traject zijn voor vastgoed-onderhoudsbedrijven, die veelal tot de vaste partners van woningcorporaties gerekend worden. OnderhoudNL biedt haar leden hierbij de benodigde ondersteuning.



Voor meer informatie kunnen onderhoudsbedrijven contact opnemen met Anita van den Berg, programmamanager Klimaat & Energietransitie van OnderhoudNL.