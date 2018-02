Dick Koerselman nieuwe voorzitter FNV Horecabond

De leden van FNV Horecabond hebben vandaag tijdens het Ledencongres Dick Koerselman verkozen tot voorzitter. Per 1 april 2018 zal Dick Koerselman het voorzitterschap overnemen van Ben Francooy die 1 mei 2018 met pensioen gaat.







Dick Koerselman over zijn rol als voorzitter: “Ik zie het als mijn opdracht om de positie van medewerkers in onze sectoren te versterken en uit te bouwen. Ik wil mij tot het uiterste inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden, maar dat kan ik niet alleen. Juist de medewerkers kunnen laten zien dat door actievoeren er betere lonen komen en hier wil ik graag aan bijdragen. We moeten het samen doen”.



Achtergrond



Dick Koerselman komt over van FNV Bouw waar hij sinds 2006 werkzaam is en nu de functie van teamleider FNV Bouwen & Wonen heeft. Daarvoor heeft hij als regiobestuurder en cao-onderhandelaar bij het toenmalige Horecabond FNV gewerkt.



Over FNV Horecabond



FNV Horecabond behartigt de belangen van medewerkers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in de horeca, catering en recreatie op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. “Dick Koerselman is absoluut de juiste persoon om de nieuwe voorzitter van FNV Horecabond te worden. Hij kent de sectoren, hij kent de vakbond, is gedreven en heeft visie om de medewerkers in de sectoren in beweging te krijgen. Alle vertrouwen”, zegt Ben Francooy.