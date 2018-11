Officiële opening Fit For Free Arnhem Overmaat

Fit For Free Arnhem Overmaat is sinds 8 november 2018 open. Onze leden zijn al volop aan het sporten maar we willen toch graag even stilstaan bij het resultaat van enkele maanden hard werken. Er is een nieuw en fris team samengesteld, de club is ingericht volgens het nieuwe Fit For Free clubdesign en voorzien van fonkelnieuwe fitnessapparaten met tv-scherm. Het Fit For Free Overmaat team viert de officiële opening samen met leden en niet-leden op 26 november.



Fit For Free Arnhem Overmaat is een plek waar leden samenkomen en samen sporten in een gemoedelijke sfeer. Leden werken er aan hun sportieve leefstijl en worden daarbij geholpen door onze clubmanager en haar team. Overmaat is een ruime club en vanwege de grote raampartijen licht en overzichtelijk. Daarnaast bevat de club frisse, groene elementen en de toestellen zijn met lekker veel ruimte ertussen in de zalen geplaatst.



Deze nieuwste Fit For Free vestiging bevindt zich op industrieterrein De Overmaat in Arnhem-Zuid, op De Overmaat 80. Het is de 92e Fit For Free-club in Nederland.



Sportief feestje



Iedereen is welkom op ons feestje op 26 november aanstaande tussen 18:00 uur en 21:00 uur om onder het genot van een hapje en een drankje te proosten op de mooie club. Rond 19:00 uur opent clubmanager Josien, samen met het team, officieel de club. Er is van alles georganiseerd zoals live muziek en een sportief programma voor alle gasten. Tevens maken de bezoekers kans op een Fit For Free goodiebag. Ga voor meer informatie en het volledige programma naar: https://www.fitforfree.nl/officiele-opening-fit-for-free-arnhem-overmaat



Speciale openingsaanbieding



Zowel leden als niet-leden profiteren op het feest van een speciale openingsaanbieding. Nieuwe leden ontvangen bij het afsluiten van een onbeperkt 1 of 2-jarig abonnement twee maanden gratis sporten én betalen geen inschrijfgeld. Een bestaand lid ontvangt een maand gratis sporten bij het aandragen van een nieuw lid.



Over Fit For Free



Fit For Free maakt al ruim 10 jaar fitness toegankelijk voor iedereen. Inmiddels zijn er 93 clubs in Nederland, waardoor er vaak een Fit For Free club in de buurt te vinden is. Door de ruime openingstijden sporten leden wanneer het hen het beste uitkomt en altijd op hoogwaardige fitnessapparatuur. Fit For Free vindt het belangrijk dat er in iedere vestiging professionele begeleiding aanwezig is die hun leden op weg helpt en ervoor zorgt dat leden sportroutine ontwikkelen. Naast bovengenoemde service en faciliteiten biedt Fit For Free een uitgebreid pakket aan live groepslessen en gratis mini work-outs.