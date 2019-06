Nacht van de Vluchteling in Rotterdam en Amsterdam begonnen - 10/20 km

40 km start klokslag middernacht in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen



De tiende editie van de Nacht van de Vluchteling is vanavond in Rotterdam en Amsterdam van start gegaan. Een recordaantal lopers is rond 1800 uur aan de 10 en 20 km looptochten begonnen onder luid applaus van supporters en andere steunbetuigers.



Vanavond klokslag middernacht begint de grote 40 km looptocht in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, opnieuw met een recordaantal deelnemers. In Rotterdam geeft minister Kaag het startschot, en zal de eerste 20 km meelopen, in Amsterdam burgemeester Halsema, Art Rooijakkers geeft het startschot in Utrecht, en in Nijmegen doen wethouder Grete Visser en Aehem Ahmad (de 'pianist van Yarmouk') het startschot. De 40 km tochten finishen morgenochtend, zondagochtend bij het ochtendgloren in Den Haag, Haarlem, Amersfoort en Arnhem.



De Nacht van de Vluchteling is een sponsorloop voor vluchtelingen in nood. Stichting Vluchteling heeft vorig jaar ruim 880.000 vluchtelingen in 28 landen levensreddende noodhulp gegeven.



In dit linkje treft u de nieuwsfoto's aan van het starschot van de 10 en 20 km van de Nacht van de Vluchteling in Rotterdam (startschot door Art Rooijakkers) en in Amsterdam (startschot door Johnny de Mol en Waldermar Torenstra): https://we.tl/t-o3FZa6bjm6