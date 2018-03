CORPUS: 10 jaar symbool van de gezonde mens

Deze week bestaat de educatieve attractie CORPUS ‘reis door de mens’ aan de A44 bij Leiden precies 10 jaar. Elk jaar leren zo’n 230.000 dagjesmensen, scholieren en zakelijke bezoekers van het CORPUS Congress Centre tijdens een enerverend bezoek meer over hun lichaam en het belang van preventie. In de woorden van initiatiefnemer Henri Remmers: “Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol. Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’ met een andere kijk op hun lichaam naar huis teruggaan.”



In een boodschap vanuit Pyeongchang – waar hij de sporters van de Paralympische Spelen aanmoedigt – laat Bruno Bruins (Minister voor Medische Zorg en Sport) vandaag weten:



“Het ministerie van VWS was van meet af aan fan van CORPUS. Mijn voorganger Hans Hoogervorst was enthousiast over het idee van Henri Remmers om via een reis door het menselijk lichaam te laten zien hoe het allemaal werkt van binnen en hoe belangrijk onze gezondheid is. De volgende minister, Ab Klink, was erbij tijdens de opening, door – toen nog onze koningin - Beatrix.” Hij vervolgt:



“CORPUS draait eigenlijk om preventie. De boodschap is: kijk eens hoe prachtig je lichaam in elkaar zit. Zorg er goed voor! Door verantwoord te eten, door gezond te leven en door te bewegen. Een boodschap die niet wordt gebracht met een opgeheven vingertje. Maar met humor, avontuur en plezier. Dat sluit aan bij mijn visie. Mensen vertellen wat wel en niet mag – daar ben ik niet van. Het leven moet, als het even kan, wel leuk blijven. En mensen kunnen best zelf hun keuzes maken. […] De mensen die aan de wieg hebben gestaan van CORPUS hebben dat goed begrepen.”



CORPUS ontstond in 2008 met de hulp van vele medisch specialisten die, verenigd in een Medische Adviesraad, hebben bijgedragen aan een afgewogen verhaal over het menselijk lichaam. Hiernaast werken vele gezondheidsfondsen, (semi-)overheidsinstellingen en commerciële partijen met CORPUS samen om een breed publiek te informeren en ze te motiveren een gezonde leefstijl aan te nemen.