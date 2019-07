Grootste wetenschappelijke bijeenkomst ter wereld over Azië in Leiden

Leiden, 11 juli 2019



ICAS 11



Van 15 t/m 19 juli 2019 organiseren de Universiteit Leiden, GIS Asie (Parijs) en het International Institute for Asian Studies (IIAS) de elfde International Convention of Asia Scholars (ICAS) op verschillende locaties in Leiden; Azië en Europa, Azië in Europa. Ruim 2500 wetenschappers en andere Azië-experts uit 75 landen zullen de conventie bezoeken.



Over de conventie



ICAS 11 bestaat uit bijna zeshonderd panelbijeenkomsten en presentaties, rondetafelgesprekken, netwerkbijeenkomsten, een boekenbeurs, boekenprijzen voor zes taalgebieden en een carrousel waar promovendi en schrijvers hun werk kunnen presenteren. In de panels komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals het Chinese Belt Road Initiative (BRI), politieke protestbewegingen, lifestyle & identiteit, kolonialisme, verstedelijking, internationale spanningen in de Zuid Chinese Zee, de impact van Artificial Intelligence en Big Data op samenlevingen. Naast een wetenschappelijk programma, biedt de conventie een uitgebreid cultureel programma voor iedereen die geïnteresseerd is in Azië.



Academic Freedom Space



Een van de vele thema’s dat tijdens ICAS11 aan bod komt, is de toenemende beperking van intellectuele vrijheden, die wetenschappers (en journalisten) wereldwijd ondervinden. Hierover zullen academici kennis en ervaring uitwisselen in de Academic Freedom Space: een serie van openbaar toegankelijke discussiebijeenkomsten, met als doel onderlinge netwerken te versterken en middelen te vinden – voor zowel individuen als groepen – tegen intimidatie en onderdrukking van academische vrijheid.



Over IIAS



Het International Institute for Asian Studies (IIAS) is een onderzoeks- en uitwisselingsplatform in Leiden. IIAS bevordert de multidisciplinaire en vergelijkende studie van Azië en stimuleert nationale en internationale samenwerking. Samen met (inter)nationale partners organiseert IIAS het tweejaarlijkse ICAS om mensen die geïnteresseerd zijn in Azië bij elkaar te brengen, inclusief wetenschappers, studenten, politici, ondernemers en journalisten. Meer info: www.iias.asia