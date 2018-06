Kerk in Actie krijgt meer steun van kerken en particulieren



Kerk in Actie heeft het afgelopen jaar € 5,4 miljoen meer opgehaald dan begroot. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de organisatie vandaag publiceert. In totaal kwam er bij de hulporganisatie van de Protestantse Kerk € 30,8 miljoen binnen, waarvan € 23 miljoen vanuit kerken en particulieren.



Kerk in Actie kreeg er dit jaar 12.985 nieuwe gevers bij. Van de in totaal 109.554 donateurs kwamen er 468.342 giften binnen. Ook collecteren meer kerken voor het werk van de organisatie. In 2017 zamelde 94% van plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk geld in voor het werk van Kerk in Actie. Daarnaast kwam er ook steun van tien andere kerkgenootschappen.



Groeiende belangstelling



Vanuit Giro 555 kreeg Kerk in Actie vanuit de actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ ruim € 2 miljoen voor de hulp in Zuid- Soedan, Nigeria en Ethiopië. Naast het reguliere werk in deze landen gebruikte Kerk in Actie de extra gelden om effectiever hulp te verlenen aan mensen in hongersnood. “Ik ben erg tevreden dat Kerk in Actie steeds meer een bondgenoot is voor plaatselijke gemeenten en donateurs. Samen met hen aan een kerk die zich inzet voor de kwetsbaren in onze samenleving", aldus manager Rommie Nauta.



Er blijkt een groeiende belangstelling van ondersteunende activiteiten van Kerk in Actie. Bij de kerstactie voor vluchtelingenkinderen werd onder het motto 'Tafels van Hoop' in meer dan 50 gemeenten een gezamenlijke maaltijd georganiseerd met vluchtelingen. De “langste tafel van Nederland” werd in totaal meer dan 3,5 kilometer lang. Ook was er een groeiende belangstelling voor de DaaromKerst actie en de gratis concerten van Zingenindekerk.nl.



Hulp bij acute rampen



Kerk in Actie zet zich in voor mensen in armoede, vluchtelingen en kerken in de minderheid via lokale kerken en partnerorganisaties. In 2017 gaf Kerk in Actie hulp bij acute rampen, zoals de overstromingen in Bangladesh en de oorlog in Syrie. In totaal de organisatie dankzij de steun van kerken en particulieren hulp aan meer dan 258.000 mensen in nood, voedselhulp aan 132.850 mensen in rampgebieden en bijbelonderwijs aan 328.207 mensen.