Regisseur David Grifhorst brengt Kinderherdenking op 4 mei live op tv

Live Augmented Reality in Madurodam vertelt verhalen over oorlog en belang van vrede en vrijheid



Regisseur David Grifhorst brengt Nationale Kinderherdenking op 4 mei live live op RTL 5



Den Haag, 26 februari 2020 – In het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert, beleeft de Nationale Kinderherdenking 4 mei in Madurodam een bijzondere editie. Om meer kinderen en (groot)ouders te bereiken, staat de vijfde editie van deze herdenking voor, door en met kinderen onder regie van regisseur David Grifhorst. Met behulp van de nieuwste live Augmented Reality (AR)-technieken laat de regisseur (bekend van onder meer The Passion) verhalen over oorlog en het belang van leven in vrede en vrijheid op een indringende manier tot leven komen voor kinderen en hun (groot)ouders.



Het met AR verrijkte programma is een aanvulling op de (educatieve) projecten rondom de Nationale Kinderherdenking en werkt toe naar de twee minuten stilte en de betekenis daarvan. De live uitzending met de naam ‘Het is stil in Madurodam’ wordt op 4 mei 2020 in aanloop naar de 2 minuten stilte uitgezonden tussen 19:00 tot 20:00 uur op RTL 5. Families en gezinnen die op 4 mei aanwezig willen zijn bij de Nationale Kinderherdenking, kunnen zich nu alvast aanmelden via www.nationalekinderherdenking.nl.



Gespreksstarter voor gezinnen



Het speciaal voor de Nationale Kinderherdenking ontwikkelde TV-concept heeft als doel om complexe thema’s als ‘herdenken’ en het belang van ‘leven in vrede en vrijheid’ op een eigentijdse manier voor kinderen relevant en toegankelijk te maken. Een uitzending waarin jong en oud uit de hectiek van de dag stapt en tijd kan nemen om met elkaar stil te staan bij de betekenis van 4 mei. Het programma dient als gespreksstarter tussen generaties, waarbij de beleving van het kind centraal staat.



Op eigentijdse manier komen verhalen tot leven



Grifhorst maakt bij het format gebruik van de nieuwste technieken en brengt door middel van AR een ‘additionele laag’ van nieuwe beelden en storytelling toe aan de normale cameravoering. Door gebruik te maken van AR wordt het verhaal van een kind in de oorlog visueel tot leven gewekt. AR maakt het mogelijk het verhaal (nog) intenser te maken omdat de geschiedenis en de huidige werkelijkheid naar elkaar toe worden gebracht. Want hoe voelt het als je land ineens bedreigd wordt, en alles wat veilig was niet meer veilig is? AR is door regisseur David Grifhorst eerder toegepast bij onder meer de opening van het Televizierring Gala en de Avond van de filmmuziek 2019.



De Nationale Kinderherdenking 4 mei: geef de vrijheid door aan de toekomst van Nederland



Het is dit jaar de vijfde keer dat de Nationale Kinderherdenking 4 mei wordt georganiseerd bij Madurodam. Het initiatief voor een speciale herdenking voor, door en met kinderen ontstond in 2016 ter gelegenheid van de viering van het honderdste geboortejaar van oorlogsheld George Maduro, naamgever van het bekende Haagse familiepark. In vijf jaar tijd groeide deze herdenking bij misschien wel het ‘vrolijkste oorlogsmonument ter wereld’ uit tot een van de 4 mei-grote herdenkingen in Nederland.



Over regisseur David Grifhorst



David Grifhorst is een van ’s Nederlands bekendste regisseurs en decorontwerpers. Hij tekende voor tal van populaire shows zoals ‘Idols’, ‘Dancing With The Stars’ en ‘All You Need is Love’. Ook is David betrokken geweest bij diverse gameshows, stadionconcerten (Guus Meeuwis, Vrienden van Amstel Live), talkshows (DWDD) en one-offs. Daarnaast was hij directeur van het Eurovisie jr. Songfestival in 2012 in Amsterdam en regisseerde hij Bruno Mars voor The Billboard Music Awards voor ABC (met The Beach Boys in de hoofdrol). Op zijn cv staan tevens The National Polish 100 jaar Independence Concert 2018 (Rotterdam Philharmonic Orchestra), The Night of Film Music in 2018 en 2019 en het Televizier-Ring Gala 2019. Hij is gespecialiseerd in het integreren van zijn set-ontwerpen in zijn regie. David heeft The Passion sinds 2011 mede ontwikkeld als regisseur en decorontwerper. Hij verzorgde tevens het decorontwerp voor de Amerikaanse versie van The Passion voor FOX en Netflix, live in New Orleans.



Voor meer informatie: www.NationaleKinderherdenking.nl