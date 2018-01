Slotenmakers bieden onbedoeld hulp bij inbraak

Stel: u komt thuis van een avondje uit en een slotenspecialist is bezig uw slot te ontwrichten om vervolgens een wildvreemde toegang te verlenen tot úw woning. Het gebeurde afgelopen week eenmalig in Haarlem, waarna een verslaggever van het televisieprogramma Editie NL het trucje succesvol herhaalde in Utrecht, Amsterdam en Eindhoven.



Daniëlle Ohler, adviseur woninginbraken bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), geeft aan geschrokken te zijn. Dat er actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat slotenmakers voor het karretje van de crimineel worden gespannen, is duidelijk. Het CCV voelt hier, als eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen een rol voor zichzelf weggelegd. Ondanks dat het niet zeker is of het de PKVW-bedrijven zijn die hierin betrokken zijn, zetten het CCV en de uitvoeringsorganisatie CB&V in op actie.



André van Gestel, auditor en inspecteur bij CB&V beaamt dit: “Wij hebben hierin een adviserende rol. Wat hier gebeurt, betreft een slimme werkwijze om ongewenst binnen te komen. Waar de aandacht eerder uitging naar het fenomeen cilindertrekken, een techniek waarmee inbrekers binnen komen door de cilinder uit het slot te trekken, lijkt dit incident in ieder geval tijdelijk de aandacht te verplaatsen naar het misbruiken van nietsvermoedende slotenmakers door inventieve inbrekers”, aldus Van Gestel. “Wat wij kunnen doen, is adequaat reageren op de trends. PKVW-bedrijven die bij CB&V zijn aangesloten, ontvangen vandaag nog een bericht waarin ze geattendeerd worden op dit nieuwe fenomeen. Ook worden er tips aangereikt hoe te handelen bij het verzoek een deur open te breken”. Deze situatie van onbedoelde hulp bij inbraak is namelijk heel eenvoudig te voorkomen gaat Van Gestel verder: “De slotenmaker hoeft de bewoner bijvoorbeeld alleen maar te vragen in welk keukenkastje hij na binnenkomst de borden kan vinden. Dat kan een bewoner je zonder twijfel vertellen.”



In de opleiding preventie-adviseur wordt hier geen aandacht aan besteed in de lessen”, licht CCV-adviseur Ohler toe. Het doel van de opleiding is ‘beveiligen’ en niet ‘inbreken’. “Nieuwe inbraaktechnieken zijn daarentegen wel vast onderdeel van de verplichte tweejaarlijkse opfriscursus. Het is dus zeker dat deze manier van ongewenst binnenkomen daarin wordt meegenomen”, aldus Ohler die dit incident heeft voorgelegd aan opleidingsinstituut Minerva.



Informatie op Politiekeurmerk.nl



Het CCV neemt informatie over deze nieuwe manier van binnenkomen op in het webdossier op de website www.politiekeurmerk.nl, want continue voorlichting is een vereiste om professionele en betrouwbare vakmensen te garanderen. “Als men met verkeerde bedoelingen een PKVW-bedrijf inhuurt om een slot te laten forceren, kunnen we tenminste beloven alle mogelijke inspanning te leveren om criminaliteit tegen te gaan”, sluit Ohler af.