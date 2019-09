OUTtv zendt de Emmy Awards Show live en exclusief uit

Op zondag 22 september vindt in Los Angeles de jaarlijkse uitreiking van de belangrijkste tv-prijzen plaats: de Emmy Awards! OUTtv zendt voor het eerst als enige Nederlandse televisiezender live de 71e uitreiking van de Primetime Emmy Awards uit.



De Amerikaanse tv-awards worden in 27 categorieën in Los Angeles uitgereikt in aanwezigheid van s ‘werelds beste acteurs, presentatoren, entertainers en schrijvers. Eerder dit jaar werden de nominaties bekend gemaakt; de Nederlandse actrice Carice van Houten kan in de prijzen vallen in de categorie ‘Beste vrouwelijke gastrol’ vanwege haar vertolking van Melisandre in de HBO serie “Game of Thrones”.



De LHBTIQ+community is dit jaar sterk vertegenwoordigd met verschillende nominaties wat voor OUTtv de aanleiding was om de kijkers dit jaar dit event LIVE te laten meebeleven. In de categorie ‘Beste Presentator zijn o.a. tv-iconen RuPaul en Ellen DeGeneres genomineerd. Ook de programma’s Queer Eye, de ballroom-serie Pose, de realityseries RuPaul’s Drag Race, RuPaul’s Drag Race Untucked én Will & Grace met Jack’s Big Gay Wedding maken kans op een gouden beeldje.



Voor de eerste keer in de Emmy-geschiedenis zal de award show niet worden gepresenteerd door presentatoren maar ligt de focus op de genomineerden én de winnaars. Op deze feestelijke avond zullen verschillende jubilerende series uitgelicht worden. Het live commentaar voor Nederland wordt verzorgd door OUTtv reporter én kenner van de Amerikaans tv- GJ-Kooijman.



De Emmy Award uitreiking is in de nacht van zondag 22 op maandag 23 september LIVE vanaf 02.00 uur te zien op OUTtv. De herhaling is te zien op maandag 23 september om 21.00 uur. De ondertitelde samenvatting is te zien op zondag 29 september om 22.45 uur.





Over OUTtv



OUTtv is de enige Europese lifestyle tv-zender voor de gay- en openminded die maandelijks meer dan 6 miljoen huishoudens in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zweden, Hongarije, Tsjechië, Spanje en Israël bereikt. OUTtv biedt dagelijks een uiteenlopende programmering met hoofdzakelijk films, series, documentaires en entertainment voor deze doelgroep. In Nederland is OUTtv bij alle relevante tv-aanbieders te ontvangen.