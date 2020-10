Rijkswaterstaat en de waterschappen brengen vistrektocht in beeld

De glasaal, de spiering, de zalm, de zeeforel, de bot, de zeebaars en de rivierprik: jaarlijks leggen ze honderden kilometers af om een geschikte plek te vinden om hun eitjes te leggen. De waterbeheerders in Nederland proberen zoveel mogelijk barrières weg te nemen zodat de vissen hun trektochten goed kunnen voltooien. Rijkswaterstaat heeft de vistrektocht in beeld gebracht met een routekaart langs verschillende zogenoemde vispassages.



Vissen zijn een belangrijk onderdeel van schone, gezonde wateren. Dammen, stuwen, sluizen en gemalen zijn nodig om ons tegen overstromingen te beschermen, maar maken de wateren tegelijkertijd moeilijker bereikbaar voor vissen. Om vissen ongehinderd doorgang te bieden, hebben Rijkswaterstaat en de waterschappen de afgelopen decennia in het hele land vispassages aangelegd. Zo kunnen vissen van het ene naar het andere water trekken en zelfs via beken en rivieren de grens over naar Duitsland en België. Om een beeld te geven van de trektocht van vissen, heeft Rijkswaterstaat voor de vis een virtuele routekaart gemaakt met daarop 10 van de vele vispassages uitgelicht. De routekaart is vanaf vrijdag 23 oktober te vinden op de website van Rijkswaterstaat: rijkswaterstaat.nl/ruimbaanvoorvis.



Ook op andere manieren dragen waterschappen en Rijkswaterstaat bij aan een gezonde visstand. Ze zorgen ervoor dat de wateren in Nederland een goed leefgebied vormen voor vissen. Door eerdere ingrepen zijn soms natuurlijke leefgebieden veranderd of verdwenen. Samen nemen we maatregelen om dit te herstellen. Bijvoorbeeld door stenen oevers te vervangen voor natuurvriendelijke oevers.



Wereld Vismigratiedag



Op zaterdag 24 oktober is er speciale aandacht voor de trektochten van vissen tijdens Wereld Vismigratiedag. Dit is een wereldwijde viering die in het teken staat van het creëren van bewustzijn voor open rivieren en trekvissen. Deze internationale dag van de vismigratie wordt gecoördineerd door de World Fish Migration Foundation. Ook in Nederland wordt tijdens de Week van Ons Water stilgestaan bij het belang van open rivieren en vrije migratie van trekvissen.



Week van Ons Water



Naast vismigratie zijn er deze week nog meer activiteiten om het publiek kennis te laten maken met het werk van waterbeheerders. De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en door aan te geven wat mensen zelf kunnen doen bij overstromingen, wateroverlast en droogte en hoe we kunnen helpen om ons water schoon te houden. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten!