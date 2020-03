“Omdenken” in tijden van crisis

De media staan volledig in het teken van het Corona-virus, hoe kan het ook anders.



Zoals bij vele bedrijven regent het helaas ook bij ons, conferentieboerderij Hof van Vijfeijken, annuleringen en krijgt o.a. de horecabranche het zwaar te verduren. Enorm vervelend voor iedereen natuurlijk en voor onze kleinschalige organisatie ook zorgelijk, dat moge duidelijk zijn. Afgelopen vrijdag dus crisisberaad met ons team, waarbij de concrete vraag was;



“Wat gaan we doen om per direct geld te verdienen nu er geen conferenties meer geboekt worden voorlopig?”.



Het is echt niet des Hofs om bij te pakken neer te gaan zitten.



Nee… wij gaan gewoon direct OMDENKEN;



Hoe dan?



We introduceren; www.werkeninquarantaine.nl



In een tijdsbestek van 24 uur was het gerealiseerd; alle ruimtes omgebouwd, foto’s gemaakt en website ontworpen; we zijn afgelopen zondag live gegaan. Hoppa!



We wijzigen tijdelijk ons concept en bieden separate werkplekken/tijdelijke kantoorruimtes aan voor teams of individuen.



Waarom/voor wie?



- Werknemers die niet naar kantoor ‘mogen’



- Voor wie thuiswerken om welke reden dan ook verre van ideaal of onmogelijk is



- Het werk wel door moet gaan



- Teams die wel samen moeten werken maar niet in overvolle kantoorruimtes willen verblijven.



Voordelen:



- gelegen in het buitengebied, ver weg van drukke stad of overvol kantoor



- uitstekend bereikbaar (driehoek Den Bosch-Eindhoven-Tilburg)



- separate ingangen



- drie aparte ruimtes te huur



- printfaciliteiten, supersnelle WiFi in alle ruimtes, beamer, flipover, telefonische ondersteuning



- gevulde koelkasten (selfservice)



- private diner op aanvraag mogelijk



- overnachten mogelijk (8 slaapkamers)



- geen personeel aanwezig, minder risico



- 24/7 beschikbaar



- douches aanwezig



- private parking + Tesla destination charger



- maatwerk; snel bellen = snel schakelen