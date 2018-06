Rudolph Strickwold is Communicatieman van 2018

Nieuwegein - Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland, is door Logeion verkozen tot Communicatieman van 2018. "Strickwold heeft Hulphond Nederland stevig op de kaart gezet. In zijn sponsorproposities en -overeenkomsten is hij creatief en succesvol. Zijn persoonlijke communicatie is misschien wel zijn sterkste wapen", aldus juryvoorzitter Noud Bex. Isabel Boerdam, eigenaar van de blog 'De Hippe Vegetariër' en het recent opgerichte Green Food Lab, is het CommunicatieTalent van 2018.



De Verkiezing van de Communicatieman/vrouw en het CommunicatieTalent van het Jaar wordt jaarlijks georganiseerd door Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. De prijs werd dit jaar uitgereikt tijdens C-DAY18: hét nationale vakcongres voor communicatieprofessionals. De onafhankelijke vakjury heeft de kandidaten beoordeeld op vier criteria: inspirerend, innovatief, impact en individuele bijdrage. Strickwold heeft met zijn campagne 'Superteams' een recordbedrag opgehaald. Hij neemt het stokje over van Wim van der Weegen, de Communicatieman van 2017. De jury was ook onder de indruk van de andere twee finalisten: Augusta Noya (Spaarne Gasthuis) en Frank Tebbe (Het Nederlandse Rode Kruis).



CommunicatieTalent van 2018

De prijs voor het aanstormend talent onder de 30 jaar ging naar Isabel Boerdam, zij organiseerde afgelopen maart de Nationale Week Zonder Vlees. "Het oprichten van de stichting, het werven van partners én het bedenken en uitvoeren van een uitgekiend, creatief en innovatief communicatieprogramma: Isabel heeft het voor elkaar gekregen. Met jaloersmakend mooie resultaten", aldus de jury. Naast haar eigen blog en bedrijf, werkt Boerdam ook als freelance consultant bij Omnicom PR Group NL. Ze nam het op tegen twee andere talenten: Soraya Koendjbiharie (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en Paulien Trommelen (Future Communication). Boerdam is de opvolger van Laura Peels, het CommunicatieTalent van 2017.



De bezoekers van C-DAY18 mochten stemmen op hun favoriete kandidaat. Deze publiekstem telde mee in het toekennen van de prijzen. De jury en het publiek waren het onverdeeld met elkaar eens. Dit jaar bestond de jury uit voorzitter Noud Bex (Bex*communicatie), Arjen Boukema (ING Nederland), Ella Broos (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Gonda Duivenvoorden (Brainwork Communicatie), Cathelijne Janssen (Cateau Communicatie), Mariëlle Kakebeeke (Yacht) en Rocco Mooij (zzp’er).



De Verkiezing van Communicatieman/vrouw van het Jaar en CommunicatieTalent van het Jaar is mede mogelijk gemaakt door: Yacht en Adformatie.



Interessante links:

https://www.logeion.nl

http://cday.nl/



Youtube-portret Rudolph Strickwold:







Youtube-portret Isabel Boerdam: