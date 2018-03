KENNISPLEIN ZORG VOOR BETER GEHEEL VERNIEUWD

Het kennisplein https://www.zorgvoorbeter.nl is geheel vernieuwd. De vormgeving is moderner en gebruiksvriendelijker. Ook biedt de website meer mogelijkheden voor interactie met bezoekers. Het kennisplein voor de langdurige zorg, gericht op zorgverleners in de verpleging, verzorging en zorg thuis, gaat zich voortaan ook op zorgverleners in de eerstelijn richten.



WAT IS ER NIEUW OP ZORGVOORBETER.NL?



• Modernere vormgeving met meer mogelijkheden voor beeld en video



• Gebruiksvriendelijker voor smartphones en tablets



• Makkelijker te delen via social media (https://www.facebook.com/ZorgvoorBeter/ )



• Bezoekers worden sneller naar de thema’s geleid, met achtergrondinformatie



• Meer interactie, bijvoorbeeld Praktijkvragen (https://www.zorgvoorbeter.nl/praktijkvragen)



OOK VOOR DE EERSTELIJN



Op de vernieuwde site vind je nu ook actuele kennis, informatie en instrumenten over de eerstelijnszorg voor chronisch zieken en ouderen. Om zorg op maat te bieden, komt er steeds meer samenwerking tussen de huisarts, de wijkverpleegkundige en de thuiszorg. Daar speelt Zorg voor Beter op in met thema’s die een integrale manier van werken ondersteunen zoals samen beslissen en het gebruik van technologie in de zorg. De informatie over de eerstelijnszorg was voorheen op Kennisplein Chronische Zorg te vinden. Dat kennisplein gaat binnenkort uit de lucht. De meeste kennisproducten, waaronder de inventarisatie individuele zorgplannen en tools gezondheidsvaardigheden zijn opgenomen op het kennisplein Zorg voor Beter.



NIEUW THEMA: PERSOONSGERICHTE ZORG



Nieuw op Zorgvoorbeter.nl is het thema Persoonsgerichte zorg, met allerlei tools en tips om persoonsgerichte zorg vorm te geven. Met de methodiek persoonsgerichte zorg kunnen teams zelf aan de slag om meer persoonsgericht te gaan werken. Deze methodiek kan in de thuiszorg, verpleeghuizen en huisartsenpraktijken gebruikt worden. Bekijk het nieuwe thema: https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg



OVER ZORG VOOR BETER



Zorgvoorbeter.nl is een kennisplein voor de langdurige zorg (VVT en eerstelijn) en een gezamenlijk initiatief van ActiZ, BTN, Vilans, V&VN en ZonMW. Het Kennisplein biedt betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren. De website trekt maandelijks meer dan 150.000 bezoekers.



