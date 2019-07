Miljoenen levens in gevaar in de Hoorn van Afrika

Meer dan 15 miljoen mensen hebben hulp nodig door de enorme droogte die opnieuw delen van Ethiopië, Kenia en Somalië treft. Toch worden lessen uit 2011 en 2017 genegeerd, waardoor miljoenen levens in gevaar komen.



Daarvoor waarschuwt Oxfam Novib vandaag en roept regeringen op om de hulp te ondersteunen en meer geld beschikbaar te maken voor hen die het anders niet zouden overleven en om een nog grotere crisis te voorkomen. De hulp wordt nu voor iets meer dan een derde gefinancierd en dat is bij lange na niet genoeg. In hetzelfde stadium twee jaar geleden werd de humanitaire hulp voor driekwart gefinancierd.



7,6 miljoen mensen in de drie landen, Ethiopië, Kenia en Somalië, lijden honger door de mislukte oogsten. Daar komt nog bij dat mensen gedwongen zijn hun huizen in de regio te verlaten vanwege conflicten en de gevolgen van de droogte.



Lessen die zijn getrokken uit de hongersnood in 2011, waarbij meer dan 260.000 mensen om het leven kwamen, hielpen in 2017 een hongersnood af te wenden met grootschalige, snelle financiering die zorgde voor een effectieve humanitaire hulp. Maar de gevolgen van die hongersnood zijn nog duidelijk zichtbaar.



Miljoenen mensen moeten nog herstellen waardoor ze nog kwetsbaarder zijn geworden voor de gevolgen van de huidige droogte.



‘We kunnen niet wachten tot beelden van ondervoede mensen en dode dieren onze televisieschermen vullen,’ zegt Nienke Hiemstra, projectleider van Oxfam Novib die onlangs in Somalië is geweest. ‘Willen we een grote ramp voorkomen, dan moeten we nu actie ondernemen en zorgen dat er meer geld beschikbaar komt.’



Oxfam Novib en haar partners helpen momenteel honderdduizenden mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië met noodhulp. Daarnaast ondersteunen we op langere termijn om sterkere, veerkrachtiger gemeenschappen op te bouwen.