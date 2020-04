Elke vrijdag gratis advies en een goed gesprek

ALMERE – Spiritueel platform Astroplaza.com maakt hun diensten elke vrijdag vanaf aanstaande vrijdag gratis van 8 tot 20. Via www.astroplaza.com/actie zijn de diensten geheel gratis. Men kan er terecht voor een luisterend oor en advies van consulenten die ieder een bijzondere gave hebben. In deze tijd weten mensen niet waar ze aan toe zijn. Angst en onzekerheid voeren de boventoon en spiritualiteit kan verlichting bieden. In deze, voor vele moeilijke tijden, wil Astroplaza iedereen de gelegenheid bieden om gratis met de consulenten van Astroplaza te praten.



Normaal betalen klanten een bedrag voor de tijd van een consulent, maar vanaf vrijdag is het elke vrijdag van 8 tot 20 gratis zolang de lockdown voortduurt. Het doel is om iedereen een kans te geven om gebruik te maken van de hulp en opluchting die een spiritueel consult kan bieden. In deze tijden is dat extra hard nodig.



Tientallen goede en betrouwbare consulenten hebben zich in het jaar dat Astroplaza nu bestaat verbonden aan het platform. Dagelijks helpen zij hun klanten telefonisch en via de chat met een spirituele benadering bij zeer uiteenlopende problemen. Naast een goed gesprek kan men ook terecht voor bijvoorbeeld een legging met tarotkaarten, een uitleg van de horoscoop of een geleide meditatie.