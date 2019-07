Statushouders gezocht voor nieuwe voorstelling

Voor het nieuwe theaterproject Hoe ik talent voor het leven kreeg is Het Nationale Theater op zoek naar mensen met een vluchtelingenachtergrond (statushouders) die het leuk vinden om mee te spelen in de voorstelling op donderdag 9 april, vrijdag 10 april en zaterdag 11 april 2020 in Theater aan het Spui. Heb je interesse of wil je zien of dit iets voor jou is, kom naar een van de bijeenkomsten op maandag 9 september en woensdag 9 oktober om 19.00 uur in Theater aan het Spui.



Over de voorstelling



Rodaan al Galidi zat negen jaar in een AZC en schreef daarover het veelgeprezen boek Hoe ik talent voor het leven kreeg over Semmier Kariem, die droomt van een nieuw leven, maar eindeloos moet wachten. De theatervoorstelling is op dit boek gebaseerd.



WAT WE DOEN, het Amsterdams Andalusisch Orkest, George & Eran Producties, De Meervaart en ICK Amsterdam bundelen hun krachten en maken er een groots opgezet spektakel van. Ze zetten het AZC als een dorp met eigen wetten en regels op het toneel. Theater, muziek en dans komen samen in een humoristische en indringende voorstelling, gespeeld door een cast van acteurs, musici en tientallen statushouders. Zij nemen het publiek mee in de soms bizarre levens van de mensen die in het AZC wonen en werken en die soms hopeloos verstrikt raken in het systeem.



'Nederland had mij drie dingen geleerd: niet meer respect hebben voor Europa dan voorzichtigheid. Een nette leugen is beter dan de rommelige waarheid. En ik kende nu het verschil tussen een omafiets en een vrouwenfiets.' – uit het boek 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'.