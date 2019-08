Sweet Jewellery verhoogt omzet met 40% na stoppen gratis retourneren

Hendrik Ido Ambacht – 13 augustus 2019



Sweet Jewellery, de populaire kledingwebshop van Willemijn Sturrus, heeft vandaag de cijfers bekendgemaakt van haar beslissing om te stoppen met gratis retourneren. De beslissing had veel voeten in de aarde en zorgde voor veel reacties op de klantenservice en social media. Sturrus: ‘’ Een waar mediacircus brak los. Variërend van klanten en instanties die blij waren met het aan de kaak stellen van de oeverloze stroom retouren, tot aan klanten die aangaven dat ze niet meer bij ons komen shoppen’’.



Hoewel Sweet Jewellery vertrouwen had in haar beslissing, geeft Sturrus wel toe dat het een spannende tijd was. ‘’Je weet nooit hoe de klant redeneert. Er werd direct een vergelijking gemaakt met andere webshops die stopten met gratis retourneren en omzet verloren van soms wel 30%’’. Dat verlies bleef Sweet Jewellery bespaard. Sterker nog; het aantal orders steeg met 39,6%, terwijl het retourpercentage tegelijkertijd daalde met 9%. Ook de footprint is weer terug op het niveau van voor het gratis retourneren.



Sturrus is blij met de cijfers, echter plaatst ze wel een kanttekening. ‘’Dat onze cijfers zo positief uitvallen is natuurlijk heel fijn. Echter is er in de samenleving nog steeds te weinig aandacht voor de onuitputtelijke stroom retouren. De klanten die bij ons massaal retourneerden, doen dat nu waarschijnlijk bij andere shops. In mijn optiek is het van het grootste belang hier aandacht aan te blijven besteden. Klanten hebben geen idee van de kosten voor een webshop of de belasting op het milieu’’.