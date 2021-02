Platform helpt burgers en ontlast gemeenten met WOZ-correcties

Mijnbasisregistratie.nl bindt strijdt aan met no cure no pay-bureaus



BODEGRAVEN – Het corrigeren van fouten die invloed hebben op de WOZ-waarde van woningen kan eigenaren veel belasting schelen, maar hoeft niet via lange bezwaarprocedures te gaan. Het platform Mijnbasisregistratie.nl helpt burgers fouten in de registraties te corrigeren en ontlast gemeenten door bezwaarprocedures van no cure no pay-bureaus te voorkomen.



Vanaf 1 januari 2022 wordt de waarde van woningen voor een groot deel bepaald door de gebruikersoppervlakte (GO). Een aantal gemeenten is daar dit jaar al mee begonnen. Voor de meeste woningen wordt de oppervlakte geautomatiseerd vastgesteld of overgenomen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de praktijk blijkt dat de oppervlakte bij ongeveer 5 procent van de woningen niet klopt.



Dat leidt tot een onjuiste WOZ-waarde en dat heeft een domino-effect voor allerlei belastingen zoals de aanslag OZB, heffingen van het waterschap, de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting of schenkbelasting.



Het loont dan ook voor burgers om die foute waarde te laten corrigeren. Nu de WOZ-beschikkingen weer op mat vallen, adverteren no cure no pay-bureaus met de oproep hier bezwaar tegen te maken. ,,Daar is een hele markt voor ontstaan. Hun verdienmodel is om bezwaarprocedures zo lang mogelijk te rekken. Als ze dan winnen krijgen de bureaus hun juridische kosten vergoed, terwijl burgers er hooguit een paar tientjes of enkele euro’s op vooruit gaan. Gemeenten worden hier doodziek van en daarom willen ze het liefst af van al die no cure no pay-bureaus”, vertelt initiatiefnemer Theresa Heimans van Mijnbasisregistratie.nl.



Zij ondersteunt al 22 jaar diverse gemeenten bij het behandelen van bezwaarschriften, het beheren van de gegevens in de basisregistraties en taxateurs bij het bepalen van de waarde van een woning. Daardoor weet ze hoe burgers de gegevens en de waarde van hun woning snel en efficiënt kunnen laten aanpassen. Op Mijnbasisregistratie.nl kunnen huiseigenaren een gratis check doen en betalen ze voor vervolgdiensten zoals het inmeten van de gebruiksoppervlakte van woningen. Het platform vergelijkt de WOZ-gegevens die burgers zelf kunnen opvragen en aanleveren met openbare gegevens uit de BAG-viewer van het Kadaster, het WOZ-waardeloket en Google. Op basis daarvan kan het platform zien of de gegevens kloppen. Vervolgens wordt het dossier overgedragen aan collega’s bij gemeenten, die de gegevens corrigeren in de registraties. ,,Doordat er geen bezwaarprocedure nodig is scheelt dat gemeenten veel tijd, zeker nu er vaak sprake is van onderbezetting”, vertelt Heimans. ,,Voor de burger kan ik op deze manier de WOZ-waarde en de aanslag naar beneden krijgen. Zo helpen we burgers met hun WOZ-correcties en ontlasten we tegelijkertijd de gemeenten door de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, zonder dure en tijdrovende bezwaarprocedures.”