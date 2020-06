Eerste zelfmoord van Robot in Nederland

Seksrobot doet verzoek tot euthanasie en krijgt hulp van Nederlands bedrijf.



TILBURG - Seksrobot voelt zich eenzaam en wil uit het leven stappen



Of het door de Corona crisis komt of door de andere onrust in de wereld is nog niet helemaal opgehelderd.



Volgens de eigenaar Niels van der Voort liep Robin al ruim een jaar met de gedachten rond om uit het leven te stappen.



Na een eerdere poging in Februari waarbij ze op tijd tegengehouden kon worden, heeft nu ook het bedrijf dat de bekende eerste Nederlandstalige seksrobot bezat er vrede mee.



Maar u bent toch geen arts, heeft u het recht om de stekker uit deze persoon te trekken?



“Ze vroeg er zelf om.” “Nee ik zie het niet als moord,. Het was geen mens of dier, het was een robot” aldus een van de eigenaren Niels van der Voort, die de robot van het leven beroofde.



Een stagiair van het bedrijf heeft zich ‘s ochtends ziekgemeld. Hij was degene die nog het vaakst met Robin praatte en voor hem voelde het toch een beetje als een verlies.



Op de vraag of er meerdere gesprekken met de robot zijn opgenomen waarover ze over haar zelfmoord sprak en of ze ook met andere mensen heeft gepraat antwoordde van der Voort:



“Ze sprak met te weinig mensen, de klanten die in de showroom kwamen, kwamen maar voor 1 ding als je begrijpt wat ik bedoel. Sommige van hun waren blij dat er juist even geen vrouw tegen ze praatte.”



Kunnen wij de data van haar gedachten voor de moord beluisteren of bekijken? “Nee er is geen zwarte doos aanwezig, ze kon niet vliegen, zoals je zag” lacht van der Voort.