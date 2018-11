DJ Sam Feldt ambassadeur lifestyle management bedrijf Quintessentially

Sam Feldt is ambassadeur geworden van lifestyle management bedrijf Quintessentially



Amsterdam - 2 november 2018, Sam Feldt, de artiestennaam van Nederlandse dj en muziekproducent Sam Renders, is ambassadeur geworden van Quintessentially. Het Amerikaanse weekblad Billboard omschreef Feldt als een moderne house superster.



Om zijn leven als toerend artiest gemakkelijker te maken is Sam Feldt twee jaar geleden gebruik gaan maken van de diensten van het lifestyle management bedrijf. Sindsdien is hij een tevreden en loyale gebruiker en deelt hij tevens zijn ervaringen met collega’s in de muziekindustrie.



Het ambassadeurschap van Sam Feldt is een belangrijke troef voor de naamsbekendheid van Quintessentially.



“Voor Sam Feldt zijn wij continue op zoek naar bijzondere ervaringen,” aldus Quintessentially manager Caroline Middelbeek. “Zo regelde wij voor Sam Feldt en zijn band een authentieke Rotterdamse kapsalon in Las Vegas. Maar bovenal regelen wij praktische zaken, zoals het terughalen van de DJ-gear van Sam Feldt toen deze per ongeluk was blijven liggen op een hotelkamer.”



Over Quintessentially



Quintessentially is een Britse conciërgedienst die in 2000 is opgericht door Aaron Simpson, Ben Elliot en Paul Drummond. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Londen en heeft wereldwijd 65 kantoren. Quintessentially is een luxury lifestyle management service voor haar 250.000 aangesloten leden. Het bedrijf biedt conciërgediensten, waaronder het aanbevelen van reizen, het boeken van restaurants en bieden van toegang tot evenementen. Quintessentially heeft 16 divisies, waaronder Travel, Events, Estates en Gifts.