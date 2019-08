Het Grachtenfestival komt naar Gooi en Vechtstreek

Het Grachtenfestival wordt uitgebreid met een vijftal locaties in Gooi & Vecht. Van 9 tot 18 augustus brengen jonge talentvolle musici hun eigen muziek ten gehore op verrassende locaties. Tijdens deze editie van het – van origine Amsterdamse – Grachtenfestival spelen aanstormende Nederlandse & internationale talenten onder meer op locaties als Buitenplaats Doornburgh te Maarssen en de Van Houtenkerk in Weesp.



Buiten Amsterdam



Al jaren vormt de stad Amsterdam in augustus het decor van het Grachtenfestival. Dit jaar breidt het zomerfestival voor klassieke muziek, jazz en wereldmuziek – met meer dan 250 concerten op 90 verschillende locaties – voor het eerst groots uit naar een andere regio. Wie de ‘rising stars’ van de toekomst wil leren kennen, komt naar het Grachtenfestival! Verleden, heden en toekomst komen samen in eigentijdse combinaties van musici, genres en locaties.



Jubileum op Pampus



De uitstap naar Gooi & Vecht werd een aantal jaar geleden voor het eerst voorzichtig gemaakt. In 2019 zal het Grachtenfestival voor de vijfde keer op rij neerstrijken op Forteiland Pampus voor een jubileumconcert in bijzondere setting. Pampus – een klein man-made eiland gelegen in het IJmeer met gigantisch fort – is het boegbeeld van de Stelling van Amsterdam en daarmee UNESCO Werelderfgoed. Ideaal voor een lekker dagje uitwaaien en een geweldige locatie voor een concert.



Samenwerking



In samenwerking met Toerisme Gooi & Vecht, Regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam breidt de organisatie van het Grachtenfestival uit: “De regio Gooi en Vechtstreek, met haar groene en culturele karakter en welbekende orkesten met veel jong talent, is een logische volgende stap in de uitbreiding van het Grachtenfestival” aldus Marie-Luce Bree, directeur van het Grachtenfestival.



Programma



• Maandag 12 augustus a.s. om 14:00 en 16:00 uur in de binnentuin van Buitenplaats Doornburgh (Maarssen)



• Dinsdag 13 augustus a.s. om 19:00 en 21:00 uur in de haven van Ottenhome (Kortenhoef)



• Woensdag 14 augustus a.s. om 19:00 en 21:00 uur in de Van Houtenkerk (Weesp)



• Woensdag 14 augustus a.s. om 19:00 en 21:00 uur bij De Botterwerf (Huizen)



• Vrijdag 16 augustus a.s. om 10:30 uur afvaart naar Forteiland Pampus (Muiden)



• Zaterdag 17 augustus a.s. om 11:00, 13:00 en 16:00 uur bij De Groene Afslag (Laren)



Kijk op www.vvvgooivecht.nl/grachtenfestival voor meer informatie en het actuele programma.